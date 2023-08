¿Se va o no? Daniel Cataño habló sobre su futuro en Millonarios

El conjunto dirigido por el técnico Alberto Gamero volvió a la victoria en la liga colombiana ante más de 20.000 hinchas, que se dieron cita en el estadio Nemesio Camacho El Campín para acompañar al actual campeón del fútbol colombiano en el encuentro válido por la cuarta jornada de la liga Betplay 2023-2, en la que Millonarios no había podido sumar una victoria luego de dos empates y una derrota.

El conjunto capitalino recibió a Deportes Tolima con la necesidad de obtener tres puntos para no alejarse, desde un principio, de la zona de clasificación y tras 15 partidos sin ganarle al conjunto ‘pijao’, nueve empates y seis derrotas. Gracias a una solitaria anotación de Leonardo Castro, los embajadores celebraron su primera victoria en el segundo semestre del presente año.

Una de las principales figuras del equipo y parte fundamental para la consecución de la estrella 16 fue Daniel Cataño, quien inició el partido del pasado lunes 7 de agosto en el banquillo de suplentes y que, posterior al encuentro, fue consultado sobre los rumores que aseguran un interés de equipos brasileños y argentinos en tenerlo en sus filas. Ante esta situación, Cataño aseguró que no tiene conocimiento de posibles conversaciones con equipos del exterior. “No, no sé. Todo eso lo manejan mis representantes. Toda propuesta, todo comentario que me llega a mí, inmediatamente se los traslado a ellos”.