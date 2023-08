Millonarios acabó con el ‘novelón’ de Daniel Ruiz; ya se sabe dónde jugará en el 2023

Si bien el cuadro ‘peixe’ ya lo había sentenciado a no tenerlo en cuenta, cuestiones contractuales no permitían que se desprendiera fácilmente de dicho club. No obstante, ante el cierre de las inscripciones en el fútbol colombiano el cuadro azul que es el dueño de sus derechos, logró destrabar todo para que no se quedase allí.