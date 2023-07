Millonarios no levanta cabeza: cayó en su visita a Alianza Petrolera y no conoce la victoria en la Liga BetPlay del segundo semestre

Millonarios sigue sin levantar cabeza: su derrota 1-0 de este sábado ante Alianza Petrolera, en la tercera jornada de la Liga BetPlay 2023-II, mantiene al campeón en una difícil situación. El equipo dirigido por Alberto Gamero no ha podido conocer la victoria en lo que va del campeonato y lo peor es que tampoco ha conseguido anotar un solo gol tras 270 minutos de juego.

Millonarios no suma victorias tras tres fechas de la Liga BetPlay 2023-II. | Foto: Twitter: @MillosFCoficial

A pesar de tener superioridad numérica, los dirigidos por César Torres no pudieron ampliar su ventaja, ya que tanto el portero rival como el palo les negaron la posibilidad de aumentar el marcador en un par de ocasiones. Por su parte, Millonarios no mostró contundencia en ataque durante toda la primera mitad y no logró generar ni un solo remate al arco contrario.