Aviso y alivio para Néstor Lorenzo desde Europa: nuevo gol de Luis Javier Suárez en la Liga de Portugal

Luis Javier Suárez hace acto de presencia desde Portugal y retumba con otro gol para sus impresionantes cifras en el fútbol portugués. En juego por la fecha 26, el delantero colombiano volvió a ser titular y, por supuesto, que su anotación no podía faltar en el Sporting Lisboa, que enfrentó al Tondela de local en la capital portuguesa.

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El gran momento del atacante colombiano se sigue viviendo con goles en Portugal que hacen sonreír a la Selección Colombia, donde se presume que Luis Javier Suárez es el titular en el esquema del técnico Néstor Lorenzo, quien juega con un solo nueve y un tridente de volantes ofensivos integrado por Luis Díaz, James Rodríguez y Jhon Arias.

Se cree que ese será el esquema ofensivo que usara Lorenzo en el Mundial 2026 y, por eso, los reportes desde Portugal con Luis Javier Suárez caen muy bien en el cuerpo técnico. El artillero samario ha podido consolidarse como el reemplazo ideal de Viktor Gyökeres, quien ahora está en el Arsenal disputando la Premier y un cupo en la final de la Champions League.

Con este gol ante el Tondela en el estadio José Alvalade, Luis Javier Suárez ya acumula 25 anotaciones en 29 partidos en la Primeira Liga y es el goleador indiscutido en suelo portugués, dejando en la segunda casilla al griego Vangelis Pavlidis del Benfica. El buen rendimiento del colombiano llama la atención en Colombia visualizando el Mundial, más allá de que el título está prácticamente perdido.

Sobre el minuto 63, Luis Javier Suárez aprovechó un buen centro de Salvador Blopa desde el costado derecho. El atacante dio la vuelta ante la marca del defensa y le pudo ganar la posición, donde le fue suficiente para rematar al primer palo y sorprender al arquero. Era el 1-0 del Sporting.

Suárez sigue haciendo goles en Portugal

Esta anotación lo mantiene vigente en el radar de la Selección Colombia y aumenta los puntos como el titular de Lorenzo. Se presume que en el segundo lugar le compite Jhon Córdoba en Rusia y desde Brasil su colega Kevin Viveros hace bulla tras instalarse como el líder en la tabla de goleadores del Brasileirao.

Tras este partido, a Suárez le quedan cuatro juegos para cerrar la temporada en Portugal y así comenzar la concentración en la Selección Colombia: Guimaraes, Rio Ave y Gil Vicente serán los rivales en la Liga, mientras que definirá el título de la Copa de Portugal contra el SCU Torreense.