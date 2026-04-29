Se reveló la nueva placa de nominados de ‘La casa de los famosos’: uno será eliminado

La recta final de La casa de los famosos Colombia sigue elevando la tensión entre participantes y televidentes, pues a medida que el reality avanza, cada movimiento dentro de la casa adquiere un peso determinante, y la más reciente gala no fue la excepción.

Este miércoles 29 de abril se conoció una nueva placa de nominados que ya está dando de qué hablar en redes sociales, donde las opiniones no se han hecho esperar.

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Desde hace meses, la tercera temporada del formato del Canal RCN ha logrado mantenerse en el centro de la conversación digital. Las alianzas, los roces y las estrategias han dividido al público, que ahora tiene en sus manos una decisión clave: elegir quién continúa en la competencia y quién deberá despedirse del sueño de llegar a la final.

Con el ‘top 8′ ya definido, la presión es evidente y los participantes que siguen en juego saben que cualquier error puede costarles su lugar, y que cada gala representa una oportunidad o un riesgo dentro de sus estrategias.

Noche de nominación en 'La casa de los famosos Colombia'. Foto: Canal RCN 'La casa de los famosos Colombia'.

En ese contexto, la conformación de la nueva placa de nominados sorprendió por la manera en que se dieron las decisiones.

Uno de los momentos más comentados de la noche fue la dinámica de la ruleta, una mecánica que permitió a los famosos seleccionar directamente a algunos de sus compañeros para enviarlos a la placa.

Esto dejó ver con mayor claridad las alianzas y tensiones que se han venido construyendo dentro de la casa, pues cada elección evidenció afinidades, pero también rivalidades que ya no se disimulan.

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Así quedó la tabla de nominados:

Nominados por la casa: Alejandro Estrada y Beba de la Cruz

Alejandro Estrada y Beba de la Cruz Nominado por el público: Valentino Lázaro

Valentino Lázaro Nominado por el líder de la semana (Juanda Caribe): Tebi Bernal

Tebi Bernal Nominado por el reciente eliminado (Aura Cristina Geithner): Mariana Zapata.

Mariana Zapata. Nominación perpetua: Alexa Torrex.

Uno de ellos abandonará la competencia en la próxima eliminación, un momento que promete estar cargado de expectativa, teniendo en cuenta lo ajustado que se encuentra el favoritismo entre los concursantes.

¿Quiénes hacen parte del ‘top 8′ de ‘La casa de los famosos Colombia’?