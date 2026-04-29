Tigre vs. América de Cali: canal de TV y horario para el partido por la Copa Sudamericana

La fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 entra en una etapa de definiciones con la tercera fecha. Este jueves 30 de abril, el Estadio José Dellagiovanna en Victoria, Argentina, será el escenario de un duelo crucial por el Grupo A: Tigre recibe al América de Cali. Ambos equipos buscan consolidarse en la tabla para asegurar su tiquete a la siguiente ronda del torneo de la Conmebol.

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El equipo argentino, conocido como el “Matador”, llega con la urgencia de sumar de a tres ante su gente para revertir un inicio irregular y está en el fondo de la tabla. Por su parte, América de Cali, dirigido por el técnico David González, busca devolverle la gloria internacional a su hinchada y regresar a lo más alto del continente. Tiene una cita clave en Argentina para mantenerse en la zona alta.

¿A qué hora juega Tigre vs. América de Cali?

Para que no se pierda ningún detalle de este choque entre argentinos y colombianos, aquí le presentamos los horarios oficiales país por país:

Colombia, Perú y Ecuador: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Argentina, Brasil y Uruguay: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Chile, Paraguay, Bolivia y Venezuela: 8:00 p.m.

8:00 p.m. México: 6:00 p.m.

¿En qué canal ver Tigre vs. América de Cali en vivo?

La transmisión del encuentro estará disponible a través de las señales oficiales que cuentan con los derechos de la CONMEBOL Sudamericana. Los aficionados podrán seguir el minuto a minuto en las siguientes plataformas:

En Colombia y Latinoamérica: La señal principal será ESPN 2 .

La señal principal será . Streaming online: El partido se podrá ver en vivo a través de la plataforma Disney+ (en sus planes Standard o Prémium).

El partido se podrá ver en vivo a través de la plataforma (en sus planes Standard o Prémium). En Argentina: También estará disponible en los canales locales de ESPN y sus respectivas aplicaciones como Flow, Telecentro Play y DGO.

Análisis previo y posibles alineaciones

América de Cali llega tras una seguidilla de partidos importantes en la Liga BetPlay, donde ha mostrado una mejoría notable en la efectividad, a tal punto de clasificar con anticipación a los playoffs.

Tigre, por otro lado, confía en el peso de su localía y en la presión de su hinchada para doblegar el bloque defensivo del conjunto escarlata. El pronóstico va en contra del local y el triunfo visitante puede ser viable.

América de Cali vs. Alianza Atlético, fecha 2 de la Copa Sudamericana Foto: José Luis Guzmán / El País

Se espera que el árbitro uruguayo Mathías de Armas imparta justicia en un duelo que promete ser de alta intensidad física y táctica. Quien logre dominar el mediocampo tendrá las llaves para abrir un partido. David González espera conquistar Argentina y dar un golpe durísimo en el continente tras el mal arranque de los clubes colombianos en la Conmebol.

Tigre: Felipe Zenobio; Martín Garay, Ramón Arias, Alan Barrionuevo, Nahuel Banegas; Jalil Elías, Bruno Leyes; Jabes Saralegui, Gonzalo Martínez, Santiago López e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

América de Cali: Jean Fernandes; Marcos Mina, Marlon Torres, Andrés Mosquera, Omar Bertel; Rafael Carrascal, Josen Escobar; Tomás Ángel, Yeison Guzmán, Tilman Palacios y Daniel Valencia. DT: David González.