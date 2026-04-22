Sporting Lisboa de Luis Javier Suárez, verdugo del Porto: golpe seco en la Copa de Portugal

Sporting Lisboa, donde juega el colombiano Luis Javier Suárez, eliminó al Porto de la Copa de Portugal 2026. Este miércoles, 22 de abril, empataron 0-0 en el estadio do Dragão, pero Sporting avanza a la final tras ganar 1-0 en la ida en casa.

Luis Javier Suárez fue titular con Sporting Lisboa. Aunque no anotó, acabó siendo importante en varios tramos del partido e, incluso, se llevó un susto que acabó dejando frío a varios en la Selección Colombia.

Ya sobre el cierre, casi a los 87′, Alan Varela del Porto le entró muy fuerte y por detrás a Luis Javier Suárez. Fue una patada por la cual el VAR tuvo que llamar al juez central para que revisara y tomara medidas al respecto.

🇵🇹⚽ ¡Varela y una entrada criminal a nuestro Luis Suárez, el VAR entra a revisar!



📺Disfruta la #CopaPortugalxWIN en nuestra señal de Win https://t.co/6nfnxYM4ty (Solo Colombia). pic.twitter.com/Nj8eN0NAFf — Win Sports (@WinSportsTV) April 22, 2026

Suárez tuvo varios gestos de dolor, pero todo quedó en un susto. Sin embargo, se da a pocos meses del Mundial 2026, donde Luis Javier pinta como uno de los casi seguros de Néstor Lorenzo para la cita orbital.

En cuanto al partido, en términos generales, se trató de un juego bastante vibrante y con dos equipos que, como fuera, trataron de romper el cero en el marcador. Sin embargo, la falta de puntería o las estelares actuaciones de ambos porteros, además de las sólidas defensas, impidieron la apertura.

En Portugal se habla de un casi batacazo, y no es para menos. Porto es siempre favorito a ganar todas las competencias que se propone a jugar, pero en esta Copa el Sporting Lisboa fue la piedra en su zapato.

🇵🇹⚽ ¡IMPRESIONANTE ATAJADÓN DEL ARQUERO DEL SPORTING AL ÚLTIMO SEGUNDO DEL PARTIDO, Y EL EQUIPO DE LUCHO SUÁREZ CLASIFICÓ A LA FINALDE LA #CopaPortugalxWIN! pic.twitter.com/6Znub8LEIx — Win Sports (@WinSportsTV) April 22, 2026

Colombia pone sus ojos en Luis Javier Suárez y la posibilidad de que obtenga un histórico trofeo con Sporting Lisboa.

Alarma en Selección Colombia: Luis Suárez la pasa mal a 52 días del Mundial 2026; esto atraviesa

¿Contra quién jugará Sporting Lisboa la final de la Copa de Portugal?

Contra el ganador de la llave entre Sport Clube União Torreense y AD Fafe. Esta se jugará el jueves, 23 de abril de 2026, y va empatada 1-1 tras el compromiso que disputaron en la ida.