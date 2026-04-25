En los inicios del fútbol internacional, cuando la Copa del Mundo apenas daba sus primeros pasos, varios nombres comenzaron a quedar registrados en la historia por hechos puntuales que marcaron el desarrollo del torneo. Uno de esos episodios fundacionales ocurrió en 1930, durante la primera edición del campeonato disputado en Uruguay, donde se establecieron hitos que aún hoy son recordados.

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Aquel torneo reunió a 13 selecciones y sentó las bases de una competencia que con el tiempo se convertiría en el evento deportivo más importante del planeta. En ese contexto, la selección de Francia hizo parte del Grupo 1 junto a Argentina, Chile y México, en un calendario exigente que obligaba a los equipos a disputar varios partidos en pocos días.

Fue en ese escenario donde se registró uno de los momentos más recordados en la historia del fútbol: el primer gol en los mundiales fue anotado por Lucien Laurent. Según registros, el jugador francés marcó el 13 de julio de 1930 frente a México, convirtiéndose en el autor del primer tanto en la historia de la Copa del Mundo.

A pesar de lo épico de su registro, Francia tuvo un mal desempeño en ese primer mundial. Foto: Wikipedia

El gol se produjo en el estadio Pocitos de Montevideo y llegó en el minuto 19 del encuentro. De acuerdo con los reportes, Laurent anotó tras conectar “una volea” luego de un centro, acción que abrió el marcador en ese partido inaugural para Francia. Este encuentro terminó con victoria 4-1 a favor del equipo europeo.

Más allá de ese episodio, la trayectoria del jugador también ha sido destacada por su vínculo con la industria automotriz. Laurent, quien se desempeñaba como delantero, jugó en equipos como Sochaux, un club ligado a la compañía Peugeot, donde además trabajaba. Esta doble condición era común en la época, cuando muchos futbolistas aún no eran plenamente profesionales.

En cuanto al desempeño de Francia en ese Mundial, el equipo inició con triunfo ante México, pero posteriormente cayó en sus siguientes compromisos. Según los registros, perdió 0-1 frente a Argentina y también 0-1 contra Chile, resultados que lo dejaron eliminado en la fase de grupos.

El jugador falleció a los 97 años en Besanzón, Francia. Foto: Tomado de RTL

Durante ese recorrido, el equipo francés enfrentó dificultades físicas y logísticas, incluyendo partidos en corto intervalo de tiempo y lesiones en algunos de sus jugadores. A pesar de ello, logró quedar inscrito en la historia del torneo por haber protagonizado el primer gol en una Copa del Mundo, un hecho que con el paso de los años consolidó la figura de Laurent como un referente del fútbol francés.

Con el tiempo, ese momento se transformó en un símbolo del inicio de los mundiales. Aunque su carrera continuó en distintos clubes y también como entrenador, el nombre de Lucien Laurent quedó ligado de manera permanente a ese instante que marcó el comienzo de la historia goleadora en la máxima cita del fútbol.