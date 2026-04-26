El Mundial de fútbol tiene en aprietos a EE. UU.: estas son las ciudades en donde están agotados los hoteles

Estados Unidos se prepara para recibir una de las mayores oleadas de turistas en su historia reciente con el Mundial de la Fifa 2026. Medios estadounidenses ya reportan alta ocupación hotelera, alza en los precios por la demanda y una recuperación en el país norteamericano luego de los pocos extranjeros que llegaron en 2025.

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Un artículo reciente del New York Times cuestionaba si el evento deportivo lograría atraer visitantes para Estados Unidos, teniendo en cuenta la “crisis turística” que vive el país norteamericano.

En 2025 cayó el turismo en Estados Unidos. Foto: Getty Images

Los reportes oficiales señalaron que entre enero y noviembre de 2025, EE. UU. recibió 31 millones de visitantes internacionales, lo que representa una caída del 2,6 % anual. Uno de los meses más críticos fue marzo, pues la llegada de turistas extranjeros cayó hasta un 12 %, una de las mayores reducciones desde la pandemia.

Además, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) indicó que Estados Unidos fue el único gran mercado que retrocedió en turismo internacional en 2025.

En el marco de este retroceso, el Mundial de Fútbol (para muchos, el evento deportivo más importante del mundo), se proyecta como el recuperador de este gremio económico en Norteamérica.

Estimaciones reveladas por el New York Times resaltan que EE. UU. podría recibir entre 20 y 30 millones de turistas durante el evento, lo que sumado a los casi 350 millones de habitantes del país norteamericano, daría un total de aproximadamente 370 millones de personas en el territorio nacional.

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El nuevo formato deportivo favorece al país

Esta edición de la Copa Mundial de la Fifa será la más grande de la historia, con 48 selecciones y 104 partidos, distribuidos en 16 ciudades de Norteamérica, de las cuales 11 están en Estados Unidos.

La Fifa ha estimado que más de 5 millones de aficionados asistirán presencialmente a los partidos, sin contar que fue esta misma federación la que confirmó haber recibido alrededor de 500 millones de solicitudes de entradas.

Los estadios de Estados Unidos tienen gran capacidad. Foto: Getty Images

El impacto ya se está sintiendo en el mercado de alojamiento. Medios estadounidenses aseguran que cientos de hoteles en las ciudades sede ya reportan disponibilidad limitada o incluso agotada para fechas clave del torneo.

Entre las ciudades con mayor presión hotelera están:

Miami

Dallas

Houston

Nueva York / Nueva Jersey

Los Ángeles

Kansas City

Filadelfia

Atlanta

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El New York Post resaltó que la demanda de alojamientos ha crecido hasta un 66 % en promedio en las ciudades anfitrionas y un estudio de un medio deportivo norteamericano halló que Houston y Dallas ya reflejan datos muy beneficiosos.

Houston tiene cerca del 91 % de sus hoteles reservados en fechas de partidos, mientras que Dallas alcanza el 92 % de ocupación.

El incremento en la demanda también ha impactado los precios. Tal como se preveía desde el año pasado, las tarifas de alojamiento en el país norteamericano estarían subiendo entre el 30 % y el 60 % durante el Mundial, ante la alta demanda turística.