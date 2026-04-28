En medio de los ajustes recientes en los procesos migratorios hacia Estados Unidos, las autoridades han venido introduciendo modificaciones que impactan directamente a los solicitantes de visa en Colombia. Estos cambios hacen parte de una política más amplia de control y verificación, que ha venido evolucionando tras las medidas adoptadas durante la pandemia y los ajustes posteriores.

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Durante años, algunos grupos de solicitantes podían evitar la entrevista presencial en la embajada, especialmente en procesos de renovación o en casos específicos por edad. Sin embargo, estas excepciones han sido objeto de revisión en los últimos meses, lo que ha generado inquietudes entre quienes planean iniciar o continuar sus trámites.

La exención cubría a personas de menos de 14 años y de más de 79. Foto: Composición Semana /Getty Images

El cambio más relevante establece que todos los solicitantes de visa en Colombia deberán asistir a entrevista presencial en la Embajada de Estados Unidos, sin excepción. Esto incluye a menores de 14 años y adultos mayores de 79 años, quienes anteriormente podían estar exentos de este requisito.

Esto supone el fin de las exenciones que permitían a ciertos grupos omitir este paso dentro del proceso consular. Aplicando a todas las solicitudes, desde visa de turismo hasta visa de residencia temporal.

Adicionalmente, si la persona tenía una cita con su grupo familiar y no pudo asistir, deberá realizar nuevamente el proceso.

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En la práctica, esto implica que el proceso podría tomar más tiempo para los solicitantes en Colombia. Actualmente, los tiempos de espera para una cita de visa de turismo (B1/B2) pueden superar los 300 días, lo que refleja la alta demanda en las solicitudes.

De hecho, para atender la demanda de viajeros al Campeonato Mundial de Fútbol, la Embajada aumentó el volumen de citas; sin embargo, no es seguro que, tras la realización del evento deportivo, haya un sostenimiento del número de citas que se dan.

Además, el trámite mantiene otros requisitos vigentes, como el pago del arancel consular —que para la visa de turismo y negocios es de 185 dólares— y la programación de citas tanto para toma de datos biométricos como para la entrevista ante un funcionario consular.

La nueva política establece que ciudadanos de 50 países deberán consignar fianzas de hasta 15.000 dólares como garantía de retorno Foto: Composición Semana / Getty images/Colprensa

Colombia no fue el primero en recibir esta medida. Países como: Afganistán, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camboya, Camerún, Cuba, Nigeria, Senegal, Somalia, Venezuela, Yemen, Zambia y Zimbabue, entre otros, ya habían recibido esta modificación a finales de 2025.

Las autoridades han insistido en que estos cambios responden a la necesidad de fortalecer los procesos de verificación y reducir posibles fraudes. En ese contexto, la entrevista se mantiene como un paso clave para determinar la elegibilidad del solicitante, evaluando factores como el propósito del viaje, la solvencia económica y los vínculos con el país de origen.