La idea de que Estados Unidos está cancelando visas de turistas por comprar en outlets genera preocupación entre viajeros latinoamericanos.

Sin embargo, fuentes oficiales aclaran que las compras personales están permitidas bajo la visa B-2.

El verdadero problema surge cuando las autoridades detectan actividades comerciales incompatibles con el estatus de turista.

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¿Qué actividades pueden poner en riesgo una visa de turista en Estados Unidos?

En las últimas semanas ha tomado fuerza una versión según la cual las autoridades migratorias de Estados Unidos estarían cancelando visas de turistas latinoamericanos.

¿La razón? Realizar compras en outlets y centros comerciales del país.

La preocupación surgió después de publicaciones en medios y redes sociales que afirmaban que adquirir productos en grandes cantidades para revenderlos podría interpretarse como una actividad comercial no autorizada bajo la visa de turista B-2.

🔵 Comprar en outlets de EE. UU. podría costarle la visa. 🇺🇸 https://t.co/JHijIO3gOx pic.twitter.com/S6qCfoh6A3 — La FM (@lafm) May 14, 2026

La verdad detrás de comprar en los outlets

Sin embargo, una revisión de fuentes oficiales muestra que la situación es más compleja y que no existe una prohibición general sobre comprar en outlets.

La visa B-2 está diseñada para actividades de turismo, vacaciones, visitas familiares y compras personales.

El propio Departamento de Estado de Estados Unidos establece que los visitantes con visa de turismo pueden viajar por motivos recreativos y llevar a cabo actividades habituales de consumo durante su estancia.

El problema aparece cuando las autoridades consideran que la persona está utilizando la visa para fines comerciales o lucrativos.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) señala que las actividades de negocios y comercio tienen categorías migratorias específicas.

Por lo tanto, quienes ingresan como turistas no pueden desarrollar operaciones comerciales dentro del país.

En la práctica, esto significa que comprar ropa, zapatos, electrónicos o artículos personales en outlets no representa una violación migratoria.

Lo que puede generar alertas es adquirir mercancía en volúmenes que sugieran importación comercial o reventa sistemática.

Las autoridades migratorias tienen facultades para evaluar si el visitante realmente mantiene un perfil turístico o si está utilizando la visa para desarrollar actividades económicas no autorizadas.

La CBP también recuerda que cualquier mercancía transportada internacionalmente debe declararse y que ciertos volúmenes o montos pueden activar revisiones aduaneras especiales.

Además, cuando el valor de los productos supera determinados límites, pueden existir requisitos de importación comercial y documentación adicional.

Expertos en migración señalan que el riesgo no está en comprar durante un viaje turístico, sino en convertir esas compras en una actividad comercial recurrente.

Si un visitante entra frecuentemente al país, adquiere grandes cantidades de productos similares y luego los exporta para venderlos en otro país, los oficiales migratorios podrían interpretar que existe un uso indebido de la visa.

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Esa evaluación depende del contexto, del historial de viajes y de la información presentada en el control migratorio.

En consecuencia, la recomendación para los viajeros es mantener coherencia entre el propósito declarado del viaje y sus actividades dentro de Estados Unidos.