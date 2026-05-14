Qué es la señal SI-40 y por qué es clave para no perderse en Colombia

En todas las vías del país, existen diferentes señales que buscan advertir, restringir o limitar a los conductores y demás actores viales. Estos símbolos están ubicados en zonas visibles y en puntos estratégicos para que puedan ser vistos por todos.

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El Código Nacional de Tránsito especifica que existen cuatro tipos de señales de tránsito. Las preventivas son aquellas que tienen fondo amarillo, letras negras y son utilizadas para advertir a los conductores sobre peligros en la vía como zonas de derrumbes o resaltos en la carretera.

Las reglamentarias son las más conocidas y se caracterizan por el borde rojo, los símbolos negros y el fondo blanco. Se usan para indicar restricciones, prohibiciones y límites.

Las transitorias son de color naranja y se ubican en obras temporales, construcciones o cambios nuevos en la vía. Por su parte, las informativas orientan a los conductores sobre sitios de interés o servicios como hospitales y estaciones de combustible.

También se dividen por su forma: las horizontales buscan advertir a conductores y peatones. Suelen ser pintadas sobre el asfalto con símbolos o flechas. Mientras que las verticales se ubican en postes o estructuras.

Las señales informativas orientan sobre servicios o lugares de interés en la zona. Foto: Tránsito

¿Qué significa la señal de tránsito SI-40?

La SI-40 es una señal de tipo informativa que significa “Bienes Arqueológicos”. Se utiliza para que los conductores y peatones sepan que están cerca de una zona de hallazgo arqueológico. Esto se refiere a restos antiguos del patrimonio cultural del país.

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A pesar de hacer parte de las normas de tránsito de Colombia, muchos conductores desconocen su uso. Para identificarla, es necesario detallar su color azul con un símbolo blanco en la mitad.

Por ser una señal informativa, ignorarla no se considera una infracción. Sin embargo, las personas que destrocen o dañen el símbolo serán multadas con el comparendo J01 que prohíbe la modificación de indicadores del tráfico.