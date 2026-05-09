Quedó grabado insólita escena en Transmilenio cuando un hombre forcejea para meter una señal de tránsito

Recientemente, una escena fuera de lo común captó la atención de los usuarios en Bogotá. Un joven fue grabado mientras intentaba, sin éxito, subir una señal de tránsito de gran tamaño a un bus de TransMilenio.

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El video muestra cómo el sujeto caminaba con el pesado elemento por la estación y al llegar el vehículo, forcejeó para tratar de acomodarlo en el interior, sin embargo, la longitud del poste de la señal impidió que lograra su cometido, lo que generó retrasos en la salida del articulado y malestar entre quienes ya estaban a bordo.

La preocupación por el orden y la vigilancia

Este hecho no solo quedó como una anécdota curiosa, sino que despertó una oleada de críticas a través de las redes sobre el estado actual del sistema. Muchos ciudadanos expresaron su indignación ante la aparente falta de guardias o policías que impidieran el ingreso de objetos de tal magnitud.

Realizar este tipo de actos no es gratuito ante la ley. Según las normas de tránsito, nadie está autorizado para retirar o mover las señales de las vías públicas por cuenta propia. Si alguien es sorprendido dañando o llevándose estos elementos, podría enfrentarse a multas económicas muy altas que pueden superar los cinco millones de pesos (lo que equivale a tres salarios mínimos mensuales).

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Además, el reglamento interno de TransMilenio castiga a quienes interrumpen la operación normal del servicio o bloquean las puertas. En estos casos, las autoridades pueden imponer lo que se llama un “comparendo” (que es una orden de pago por una infracción) de tipo 3, con un costo superior a los $900.000.

Bloquear accesos o generar retrasos en la operación de TransMilenio está clasificado como una infracción sancionable. Foto: TransMilenio / API

Esto se suma a otras prohibiciones que se vigilan en este 2026, como entrar sin pagar el pasaje (multa de unos 233.454) o ingresar por sitios prohibidos como las puertas laterales de las estaciones (sanción de aproximadamente $116.727).