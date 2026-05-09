Mamá de niño que cayó desde una terraza en Suba reveló lo que pasó después del accidente: “Esa no debe ser la razón”

Tremendo susto vivió una familia y los habitantes del barrio La Gaitana, en la localidad de Suba, en Bogotá, después de que un menor de dos años cayera desde la terraza de un cuarto piso.

En las imágenes de un video que se viralizó en las redes sociales, se observa que, por razones que se desconocen, al parecer descuido de sus padres, el menor quedó colgando al vacío sobre la calle.

Alertados, vecinos del sector llegaron al punto e hicieron una malla humana en el primer piso, de modo que cuando el menor cayera, ellos pudieron evitar que impactara contra el piso.

Habla el padre del menor de edad que cayó de una terraza en Suba: “Salí un momento”

Y así ocurrió. En cuestión de segundos, el niño no aguantó más estar sujetado desde la terraza y cayó al vacío, donde era esperado por la malla humana que le salvó la vida.

Ahora, cuando han pasado pocos días de ese accidente que por poco le cuesta la vida al niño, su mamá, una mujer identificada como Andrea, habló para el Noticiero Alerta 104.4 FM, de RCN Radio.

De acuerdo con la mujer, después del accidente, algunos vecinos del sector, molestos con la familia del niño, llegaron hasta la vivienda y empezaron a tirarles piedras, entre otros elementos.

“Empezaron a tirar piedras, botellas, que no nos dejaban ni salir ni entrar ni nada. Sí, entiendo que se preocuparon por el niño, pero esa no debe ser la razón; porque nosotros no lo hicimos con la intención de que el niño se cayera porque imagínate, es mi hijo, ¿cómo voy a querer que él se caiga de un cuarto piso?“, dijo la mamá del niño en el programa citado anteriormente.

Por otra parte, afirmó que el niño nunca había subido solo a la terraza y, que todo ocurrió en instantes cuando ella estaba en el baño.

“Yo estaba en el baño y la puerta estaba cerrada y él abrió la puerta, pero nunca sentimos que él se salió (...) Y pues cuando lo vimos fue que él se lanzó de allá y, afortunadamente, el tío estaba en el primer piso y lo alcanzó a agarrar. Él nunca se había salido así, si salía era conmigo. De seguro intentó buscarme o estaba llorando y se salió solito. Pues no sé cómo explicarle. Yo lo hacía a él en la sala jugando”, agregó en el Noticiero Alerta 104.4 FM.