“Aún no aparece”, el detalle que podría revelar qué pasó con Natalia Villalba, la mujer encontrada muerta dentro de una maleta en El Virrey

El caso de Natalia Villalba, la mujer encontrada sin vida dentro de una maleta en un edificio del sector del Virrey, en el norte de Bogotá, sigue generando conmoción y múltiples interrogantes.

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El hallazgo ocurrió cuando una trabajadora del lugar ingresó al apartamento tras finalizar el periodo de hospedaje. Al no obtener respuesta de los ocupantes, se dirigió al baño y encontró la maleta junto a la ducha, cuya llave permanecía abierta.

Desde el inicio, lo sucedido ha estado rodeado de elementos que han llamado la atención de los investigadores, entre ellos, la presencia de ciudadanos extranjeros en el sitio y las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo. Las autoridades han venido recopilando pruebas y testimonios para reconstruir las últimas horas de la mujer.

El celular de Natalia, una pista clave que no aparece

Un elemento que ahora cobra mayor relevancia en la investigación es el celular de Natalia Villalba, el cual no ha sido encontrado. Este dispositivo podría ser clave para entender con quién estuvo en sus últimas horas, sus comunicaciones recientes y posibles movimientos antes de su muerte.

De acuerdo con información conocida recientemente, Natalia dejó de responder mensajes el jueves 18 de junio, lo que ha generado nuevas preguntas sobre lo que ocurrió. Según los investigadores, este detalle podría ser determinante para establecer una línea de tiempo más precisa.

En medio de las nuevas pistas, también se conoció el testimonio de Claudia Villalba, la madre de Natalia, quien habló en diálogo con El Tiempo y entregó detalles sobre los últimos contactos que tuvieron.

Una trabajadora del edificio encontró el cuerpo de Natalia Villalba en la ducha del apartamento. Foto: Screenshot 'x'

“Estamos en la Fiscalía a la espera de que nos digan algo de la investigación. Aún no nos han entregado el cuerpo y haremos el reconocimiento en los próximos días”, expresó.

Por otra parte, reveló que la cucuteña vivía desde hace 17 años en la capital y que tenía un negocio. Enfatizó que hasta el momento no tiene certeza de la actividad económica.

“El computador estaba en su habitación, pero el teléfono aún no aparece”, fue una de las declaraciones que más llamó la atención sobre lo que se encontró en la habitación del apartamento 702 del edificio Morph, ubicado en la calle 95 con carrera 21.

Avances en la investigación y presencia de extranjeros

Otro de los puntos que siguen bajo análisis es la posible participación en el hecho de ciudadanos extranjeros, un norteamericano y un británico. Imágenes reveladas del lugar del hallazgo han permitido identificar a personas vinculadas al entorno donde fue encontrada la maleta, lo que amplía el espectro de la investigación.

Las autoridades continúan revisando cámaras de seguridad, registros de ingreso al edificio y otros elementos que ayuden a esclarecer quiénes estuvieron en el lugar y qué ocurrió exactamente.

Las autoridades investigan el crimen de Natalia Villalba en Bogotá. Foto: 1. Cortesía / 2. SEMANA

Pronunciamiento del alcalde Carlos Fernando Galán

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se refirió al caso y aseguró que las autoridades están trabajando para esclarecer los hechos. “Los indicios iniciales apuntan a que se trató de un hecho violento que debe ser investigado a fondo”, señaló.

Galán reiteró el compromiso de la administración distrital para acompañar el proceso y garantizar que se haga justicia.

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Un caso que sigue abierto y lleno de preguntas

Mientras avanzan las investigaciones, el caso de Natalia Villalba continúa rodeado de incertidumbre. La desaparición de su celular, el tiempo sin comunicarse, la manera en que fue encontrada dentro de una maleta y las personas que estuvieron cerca de ella en sus últimas horas son piezas clave que podrían ayudar a esclarecer lo ocurrido.

Fiscalía y CTI mantienen abiertas varias hipótesis, y trabajan para reconstruir cada detalle de este caso, que sigue generando conmoción en Bogotá.