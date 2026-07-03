“No era la primera vez que venía”: la historia detrás de Natalia Villalba, el estadounidense y el británico; amigos revelan detalles

El caso de Natalia Villalba sigue dejando nuevas revelaciones. La joven, oriunda de Cúcuta, fue encontrada sin vida el pasado 22 de junio dentro de una maleta en un apartamento del norte de Bogotá.

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De acuerdo con Medicina Legal, la causa de la muerte fue un “golpe contundente”, mientras que por estos hechos fue capturado un ciudadano británico Matthew Foster, señalado por las autoridades como el presunto responsable, luego de ser ubicado en Ecuador.

Ahora, dos de las personas más cercanas a Natalia decidieron romper el silencio en Conducta Delictiva y contar detalles inéditos sobre la vida de la joven, entre ellos cómo conoció al ciudadano extranjero que terminó haciendo parte de su círculo más cercano.

Así comenzó la relación

Henry, amigo de Natalia desde hace cerca de 17 años, aseguró que la joven conoció al estadounidense que en un inicio estuvo relacionado con el caso y explicó que fue durante un viaje que realizó a México, mucho tiempo antes de que ocurrieran los hechos que hoy son materia de investigación.

“Ella conoce al hombre cuando viaja de paseo a México”, relató durante la entrevista.

Según explicó, después de ese encuentro ambos mantuvieron contacto a la distancia, primero como amigos y, posteriormente, iniciaron una relación sentimental.

Henry aseguró que el extranjero comenzó a apoyarla económicamente mientras ella trabajaba para sacar adelante sus proyectos profesionales.

“Se vuelven amigos y él comienza a enviarle dinero, a colaborarle”, afirmó.

El amigo de Natalia también aclaró que el ciudadano británico ya había viajado al país en otras oportunidades.

“No era la primera vez que venía”, aseguró, al explicar que la relación llevaba tiempo y que las visitas a Colombia hacían parte de ese vínculo. Sin embargo, resaltó que nunca había visto al británico.

El hombre relató cómo la conoció y lo que al parecer habría sucedido con el británico. Foto: Conducta Delictiva.

“Golpe contundente”, esa fue la causa de la muerte de Natalia Villalba. Medicina Legal entregó detalles

Una joven que quería salir adelante

Durante la entrevista, Henry recordó que conoció a Natalia cuando ella acababa de llegar de Cúcuta a Bogotá con el propósito de estudiar y construir un mejor futuro.

Con el paso del tiempo, la ayudó a encontrar vivienda, le dio trabajo en una empresa de transporte y fue testigo de cómo logró cumplir uno de sus mayores sueños.

“Ella ya tenía su empresa”, contó al explicar que Natalia se dedicaba al diseño gráfico y había registrado oficialmente su emprendimiento ante la Cámara de Comercio.

“Prefería aguantar hambre”

Amiga cercana relata cómo fue el reconocimiento del cuerpo y rechazó especulaciones e información falsa. Foto: Conducta Delictiva.

Por su parte, Cristina, considerada una de las amigas más cercanas de Natalia, también decidió responder a los rumores que surgieron tras el asesinato de la joven.

Explicó que Natalia trabajó como conductora de aplicaciones, modelo, impulsadora y en un spa para costear sus estudios y mantener su emprendimiento.

Frente a las especulaciones sobre su vida privada, aseguró que nunca conoció pruebas que respaldaran esos señalamientos.

“Yo sé que ella no… prefería aguantar hambre a veces. Con eso le digo todo”, expresó.

Además, rechazó las acusaciones que también la involucraban y aseguró que decidió conceder la entrevista porque considera que la memoria de Natalia ha sido injustamente afectada.

“Nunca lo hice y nunca lo haría. Tengo hijos, hijas, hermanas y sobrinas. La gente puede pensar lo que quiera, pero mi conciencia está tranquila”, afirmó.

Finalmente, Cristina envió un mensaje a quienes han difundido versiones sin confirmar sobre el caso.

“El país debería tener un poquito de caridad humana. Estoy cansada de ver cómo ultrajan y pisotean el nombre de ella. Las cosas tampoco son como la gente cree o está diciendo. Todos son suposiciones”, concluyó.