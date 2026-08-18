“Las instituciones deben ser prudentes”: la respuesta de la fiscal Camargo al presidente De La Espriella tras la entrega de ‘El libro de la verdad’

En el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, el presidente Abelardo De La Espriella, en compañía del contralor y el procurador general, hizo entrega de El libro de la verdad a la fiscal Luz Adriana Camargo, un compendio con los hechos de corrupción encontrados tras el empalme unilateral con el gobierno Petro.

Abelardo De la Espriella entregó a la Fiscalía ‘El libro de la verdad’ con 80 casos de corrupción en el gobierno Petro

Mientras el presidente Abelardo De La Espriella aseguró que este libro constituye un resumen vergonzoso de algunos hechos de corrupción que enredan a funcionarios del gobierno saliente, la fiscal Camargo aseguró que en la lucha anticorrupción se requiere de instituciones prudentes y respetuosas de las garantías procesales.

“La lucha contra la corrupción en el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción exige instituciones firmes, pero también prudentes, decididas, pero respetuosas de las garantías, comprometidas con la rendición de cuentas, pero igualmente con la presunción de inocencia y con el debido proceso”, señaló la fiscal Camargo.

La jefa del ente acusador aseguró que todo lo que aparece documentado en El libro de la verdad será sometido a una valoración técnica y jurídica, que por supuesto se someterá al rigor probatorio y de esta forma determinará si hay espacio para abrir investigaciones y tomar las decisiones que correspondan.

“Corresponderá a los fiscales competentes verificar los elementos aportados, contrastarlos con las pruebas que legalmente deban recaudarse y determinar dentro del marco legal si existe fundamento para adelantar actuaciones y adoptar decisiones”, señaló la fiscal.

Luz Adriana Camargo advirtió que, tras recibir ese resumen de presuntos hechos de corrupción durante el gobierno Petro, se conformó un equipo especial que se encargará de atender, verificar, corroborar y establecer si tales hechos efectivamente ocurrieron y si tienen carácter de investigación penal. Delegó de una vez a las funcionarias encargadas de esa verificación.

“Conformaremos un equipo especial encargado de los temas que nos han sido trasladados, dirigido especialmente por la jefe de la unidad de fiscales delegados ante la Corte y por la directora especializada contra la corrupción, que son las funcionarias misionalmente encargadas del tema; sin embargo, como lo venimos realizando en la Fiscalía, estas investigaciones, por supuesto, tienen una mirada transversal”, señaló la fiscal.

Abelardo De La Espriella entregó a la Fiscalía el libro de la verdad sobre hechos de corrupción del gobierno de Gustavo Petro. Foto: Presidencia

Insistió a la fiscal Adriana Camargo en que la verificación de los hechos se hará sin distingos políticos, por eso le pide a la ciudadanía y a las instituciones denunciar y entregar todos los elementos de prueba que ayuden a fortalecer las investigaciones que surjan tras la entrega de El libro de la verdad.