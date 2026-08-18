En las instalaciones del búnker de la Fiscalía General de la Nación, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, reveló detalles de El libro de la verdad, el cual consagra más de 80 casos de presunta corrupción documentados en la anterior administración del expresidente Gustavo Petro.

En su declaración, el mandatario colombiano expresó que el documento, que se entregó también a la Procuraduría y la Contraloría, tiene información que permite avanzar en las investigaciones para determinar si se cometieron o no irregularidades con recursos públicos.

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“Identificó irregularidades con el mal manejo de los recursos públicos. No me cabe señalar la responsabilidad penal de personal alguno; esa función le pertenece a la administración de justicia y al Ministerio Público. Mi obligación es la de entregar dicha información porque así se lo prometí en campaña”, expresó De La Espriella.

También tomó la palabra el coordinador del empalme anticorrupción, el vicepresidente José Manuel Restrepo, quien reveló otros detalles de El libro de la verdad: “La desfinanciación del programa Colombia Mayor entre agosto y diciembre de 2026. Agotaron en julio de 2026 el presupuesto asignado para todo el año para nuestros tres millones de adultos mayores. No dejaron planes de contingencia al haber propuesto coberturas sin sustento financiero. Esto fue poner en riesgo la población vulnerable y demuestra indolencia frente al que menos tiene. Destrucción del rigor técnico, la Cancillería. 785 contratos por $ 83.000 millones firmados antes de ley de garantías, degradando los requisitos para representar a Colombia en el exterior, incluida la eliminación del requisito de segundo idioma”.

El vicepresidente José Manuel Restrepo reveló detalles del ‘libro de la verdad’ que se entregó a la Fiscalía sobre hechos de corrupción en el gobierno de Gustavo Petro: “Nueve comportamientos críticos”. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/mBVL5uHcRq — Revista Semana (@RevistaSemana) August 18, 2026

“En paralelo, $ 8.500 millones en sedes temporales de apenas 90 a 120 días. El servicio exterior de la República convertido en botín de última obra. Estos cinco casos no son solamente una excepción. Son una muestra representativa, repito, de más de 80 casos incluidos en El libro de la verdad, de un patrón que se repitió una y otra vez. Y, por eso, el equipo élite anticorrupción ya trasladó denuncias penales, acciones fiscales y quejas disciplinarias ante la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría. Y debo agradecer especialmente a la fiscal, al procurador y al contralor porque pudimos realizar interacciones con sus equipos de trabajo alrededor de muchos de estos temas que fuimos encontrando a lo largo del camino. Como lo dije, esta es solamente la punta del iceberg”, subrayó Restrepo.

Además, afirmó: “Son más de 80 casos documentados y reportados que reflejan un manejo ineficiente y corrupto de los recursos públicos. Con una reflexión importante, cuando existe un manejo desordenado, irresponsable o poco íntegro, o cuando hay usos indebidos de los recursos públicos, lo que se pone en riesgo es la Nación misma”.

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, entregó a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría el ‘libro de la verdad’, que contiene más de 80 hallazgos de corrupción en el gobierno de Gustavo Petro. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/VZP84hyvKl — Revista Semana (@RevistaSemana) August 18, 2026

El mandatario indicó: “El país quiere saber qué pasó, quiere saber dónde fueron a parar los recursos, quiere saber quiénes participaron en el saqueo, quiénes se beneficiaron y quiénes permitieron que ocurriera todo este desastre. Si la evidencia demuestra la comisión de delitos o faltas disciplinarias o responsabilidad fiscal, el pueblo espera que los responsables sean investigados, juzgados y sancionados conforme a la ley”.

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“Que quede muy claro, no le estoy pidiendo a la justicia una condena anticipada, le estoy entregando información para que puedan ustedes hallar la verdad de lo que ocurrió. Hoy dejo en sus manos estos hallazgos; que la justicia investigue, que la verdad salga a la luz y que cada responsable responda por sus actos”, concluyó De La Espriella.