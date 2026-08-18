Abelardo De La Espriella entregará a la Fiscalía el ‘libro blanco’ de los hallazgos de corrupción en el gobierno de Gustavo Petro

Como lo había prometido en campaña, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, entregará este martes 18 de agosto el ‘libro blanco’ a la Fiscalía General de la Nación, el cual detallará los hallazgos de corrupción que se detectaron en el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

Recopilación que se dio durante varios días en medio de un empalme anticorrupción, en ese ‘libro blanco’, según fuentes de alto nivel del administración De La Espriella consultadas por SEMANA, se ponen de presente, entre otras conductas, contratos que se pretendían ejecutar sin los respectivos estudios, comprometiendo seriamente recursos públicos.

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Por ejemplo, ese ‘libro blanco’ contiene las alertas frente a varios contratos, especialmente sobre una “nueva batería de denuncias por presuntos hechos de corrupción e irregularidades administrativas relacionadas con recursos superiores a $ 370.000 millones, de acuerdo con el consolidado presentado por el empalme anticorrupción”.

Ya que se detectó un contrato que aparece para la adquisición de 16 sistemas antidrones del Ministerio de Defensa y Codaltec.

“El análisis técnico advierte posibles sobrecostos de hasta el 85 %, un presunto detrimento patrimonial superior a $ 20.700 millones y la entrega de equipos sin instalación completa, sin geolocalización operativa y con fallas críticas de inhibición reportadas por el Ejército Nacional”, se detalló en un documento que reveló hace varios días el equipo del presidente De La Espriella.

Además, se espera que también se incluya la situación que se detectó en Ecopetrol y que previamente se puso en conocimiento de la Fiscalía, con un “contrato en Cenit, filial de Ecopetrol, para asesoría jurídica con una firma llamada GESYCOBRO SAS, superando el valor de la oferta inicial de $ 21.108 millones y adjudicado por encima de varias reconocidas firmas de asesoría en la industria petrolera y sector de hidrocarburos, sin idoneidad y al parecer con relaciones políticas entre los miembros de la firma”.

Otras de las presuntas irregularidades del gobierno Petro obedecerían a la “adjudicación y titulación de tierras por parte de la Agencia Nacional de Tierras @AgenciaTierras”.

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“Por la presunta comisión de delitos contra la administración pública por parte del señor Juan Felipe Harman, exdirector de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), según el Decreto 151 del 8 de febrero de 2024, así como cualquier otra persona indeterminada que haya participado en el presunto iter criminis aquí denunciado”, se desprendió de los primeros hallazgos del equipo del presidente de la República, Abelardo De La Espriella, sobre casos de presunta corrupción que deberán investigar las autoridades, especialmente la Fiscalía General de la Nación.