José Manuel Restrepo resaltó el potencial que tiene Colombia a nivel mundial en este gremio

Durante una visita técnica a las instalaciones del Centro Internacional de Agricultura Tropical (Ciat) en la ciudad de Palmira, el vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, ratificó el compromiso del Gobierno con el avance científico del sector agropecuario.

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El alto funcionario resaltó el potencial que alberga el complejo al resguardar la mayor colección de variedades de grano a escala global.

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Sobre la trascendencia del proyecto, el vicepresidente Restrepo señaló: “En el Centro Internacional de Agricultura Tropical pudimos comprobar la importancia y el valor que tiene la bioeconomía, la investigación que se requiere, entre otras, además, en el sector agropecuario”.

“Crecer significa ser más productivo y aquí están trabajando en esa dirección. Este es como el corazón de la biblioteca de frijoles más grande del mundo, que está aquí, en Colombia, en Palmira. Son más de 22.000 tipos de frijoles. ¿Esto qué permite? Permite que, con estos frijoles, se pueda hacer innovación”, comentó Restrepo.

Peter Wenzl, líder del Programa de Recursos Genéticos de la alianza de Bioversity International y el Ciat en Colombia, explicó el objetivo fundamental de los laboratorios. Foto: Vicepresidencia de Colombia

En ese mismo sentido, la conservación a largo plazo representa el pilar central de las actividades científicas en la sede. Peter Wenzl, líder del Programa de Recursos Genéticos de la Alianza de Bioversity International y el Ciat en Colombia, explicó el objetivo fundamental de los laboratorios al afirmar: “Queremos conservar todas estas semillas durante décadas y congelarlas y conservarlas para el futuro”.

Articulación entre ciencia, ambiente y competitividad

La apuesta por la investigación aplicada cuenta con la estrecha coordinación del Gobierno nacional y los organismos internacionales de desarrollo agrícola. Desde la cartera de Ciencia, se hizo énfasis en el retorno social que deben ofrecer los recursos destinados a proyectos de biotecnología e innovación en las zonas rurales del país.

El vicepresidente José Manuel Restrepo resaltó el potencial de Colombia como despensa alimentaria global desde el Ciat. Foto: Vicepresidencia de ColombiaVicepresidencia de Colombia

Al respecto, la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Claudia Benavides, manifestó de forma contundente: “Cada peso puesto en la ciencia debe tener un resultado específico en el desarrollo y en el bienestar de las comunidades”.

A su vez, la viceministra de Conocimiento, Innovación y Productividad, Ana Isabel Vargas Salazar, valoró el modelo de trabajo del centro científico argumentando: “Es un ejemplo maravilloso de lo que es hacer ciencia con impacto, que se traslada, realmente, en compromisos de aumento de productividad, competitividad, conocimiento para el país”.

Por parte del sector institucional técnico, Maya Rajasekharan, directora general del Ciat y directora gerente para las Américas de la alianza de Bioversity International y el Ciat, puntualizó el enfoque integral de las labores en Palmira, destacando: “Aquí estamos viendo una sinergia entre la agenda de agricultura y ambiente, la ciencia y la tecnología”.

Proyección como reserva alimentaria para el mundo

El alcance estratégico de este banco genético posiciona a Colombia en un lugar privilegiado dentro de las discusiones sobre seguridad alimentaria global frente al cambio climático y la creciente demanda de alimentos.

La bioeconomía es fundamental para la #MisiónCrecer. Porque no hay Patria Milagro sin una economía milagro, y no hay futuro sin seguridad alimentaria, investigación agropecuaria y ciencia al servicio de Colombia.



Recorrí el Centro Internacional de Agricultura Tropical, en… pic.twitter.com/PnHZ8IA4LK — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) October 3, 2026

La combinación de investigación científica e infraestructura tecnológica busca convertir la biodiversidad local en una herramienta de desarrollo económico sostenible.

Al término de la jornada, el vicepresidente José Manuel Restrepo habló sobre las oportunidades del campo colombiano, afirmando: “Con innovación podemos tener esa capacidad de ser despensa del mundo en alimentación y seguir siendo protagónicos en este nuevo escenario de la humanidad”.