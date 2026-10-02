Por medio de sus redes sociales, el presidente Abelardo De La Espriella reveló detalles de una conversación que tuvo con Samuel Adrián, el creador de contenido que fue detenido en Bogotá y que en los últimos días recobró su libertad.

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Se trató de una videollamada, en la cual Adrián le agradeció al mandatario colombiano que cuidara de su seguridad mientras estuvo privado de su libertad. De La Espriella calificó ese arresto como injusto.

“Contento porque ya saliste de ese injusto arresto y quiero que sepas que tu causa es la nuestra; lo que están haciendo con los niños es una abominación y vamos a apoyar desde el Gobierno la Ley Laura que estás impulsando”, indicó el jefe de Estado.

Posteriormente, respondió el creador de contenido: “Muchas gracias, presidente, y un gusto saber que usted está del lado de la verdad, del lado de los niños, del lado de las familias colombianas. Es muy evidente que el pueblo colombiano ha hablado y Latinoamérica, la gran mayoría de las familias estamos en contra de esto; yo sé que usted es un hombre de familia y de fe”.

El presidente Abelardo De La Espriella habló con Samuel Adrián, luego de que recuperara su libertad: “Muy agradecido con usted, toda mi admiración”. https://t.co/f0wz5K9jDc pic.twitter.com/M1ajkrgD3u — Revista Semana (@RevistaSemana) October 2, 2026

“Además de un hombre que no le tiembla la mano para defender la verdad. Entonces de verdad que es un gran honor, toda mi admiración para usted y le agradezco muchísimo el haber garantizado mi seguridad durante esos días que estuve arrestado; me sentí seguro, la Policía me trató muy bien y estoy muy agradecido con usted”, avanzó Samuel Adrián.

Luego, el jefe de Estado concluyó el mensaje a Samuel Adrián: “Con mucho gusto, tú haces mucho por los niños y eso hay que defenderlo; los niños son sagrados y no pueden seguir siendo instrumentalizados con esas ideologías de género y con esa hormonización que tanto daño le hace a una criatura que ni siquiera ha definido qué quiere para su vida. Lo que estás haciendo es muy importante y no es una tarea fácil”.

Entretanto, el presidente, en su cuenta personal de X, reveló otros detalles de esa conversación: “Conversé con Samuel Adrián para saludarlo tras el cese de la medida arbitraria que enfrentó y reiterarle las garantías de seguridad y de respeto al Estado de derecho que nuestra Fuerza Pública le brindó en Colombia”.

“Desde el Gobierno nacional expreso mi compromiso decidido de apoyar el trámite de la Ley Laura, un instrumento legislativo indispensable para proteger a la infancia frente a intervenciones irreversibles, como la hormonización temprana, y frente a doctrinas que puedan vulnerar su normal desarrollo”, agregó.

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“Defender a la familia y salvaguardar la inocencia y los derechos de los menores es una prioridad sustentada en principios innegociables”, concluyó De La Espriella.