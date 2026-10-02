El expresidente Gustavo Petro se pronunció sobre la renuncia de Bruce Mac Master a la presidencia de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi).

Bruce Mac Master se pronunció tras su salida de la Andi: “Será parte de lo que yo siga haciendo”

El dirigente gremial tomó la decisión en las últimas horas en medio de las tensiones que ha tenido con el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella. De esta forma, dejó su cargo tras más de 13 años.

El exjefe de Estado utilizó su cuenta de X para referirse al tema en un mensaje que ha dado mucho de qué hablar. “Es triste por la vida de Bruce Mac Master, pero se lo buscó”, dijo.

“Quedó en la bisagra en que el empresariado industrial colombiano podía escoger un programa de industrialización serio liderado por el progresismo”, señaló.

Expresidente Gustavo Petro. Foto: FOTO: suministradas a semana - api

Esto, de acuerdo con el líder de la oposición, hubiera implicado más mercado interno, una reforma agraria para subir el nivel de vida de todos los colombianos a través de la reducción del precio de los alimentos, aranceles más inteligentes, financiación y energía barata.

Además, Petro sostuvo que también hubiera impulsado una asociación entre pequeños y medianos empresarios con el objetivo de abaratar los costos de producción.

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Sin embargo, en el mensaje el exmandatario aseguró que Mac Master tomó la decisión de irse por otra orilla completamente distinta y le lanzó una pulla a la administración de Abelardo De La Espriella.

“Prefirió un programa como el de Abelardo que destruye la industrialización, va directamente contra el mercado interno que es la base de cualquier exportación y retorna a los hidrocarburos y la extracción primaria que entregará a sus dueños extranjeros”, señaló.

Por último, Petro afirmó que los dueños de la Andi son abelardistas y, por lo mismo, señaló que es muy difícil que se les pueda llamar industriales.

“Así que el empresariado industrial se queda sin liderazgo real y sin programa real para progresar”, finalizó.