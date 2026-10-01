Él es Bruce Mac Master, el hombre que estuvo 13 años como presidente de la Andi y renunció en medio de tensiones con el Gobierno

Bruce Mac Master puso punto final a su estadía en la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi). Tras más de 13 años, presentó su renuncia en medio de las tensiones que han existido con el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.

Renunció Bruce Mac Master a la presidencia de la ANDI

Ante su salida, se ha recordado la extensa trayectoria que este hombre, nacido en Cartagena el 27 de abril de 1963, ha tenido a lo largo de los años.

Mac Master es economista graduado de la Universidad de los Andes y cuenta con una maestría en Desarrollo Económico del mismo centro educativo. Además, en esta institución también fue profresor de posgrado en Finanzas Corporativas, Banca de Inversión y Responsabilidad Social.

En los años 80, fue uno de los fundadores de Inverlink, una de las primeras bancas de inversión creadas en el país. Allí, durante un buen tiempo trabajó en proyectos de infraestructura, transporte y telecomunicaciones.

Bruce Mac Master. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

El ahora expresidente de la Andi también perteneció a juntas directivas de varias empresas como ISA, Isagén, Colombia Telecomunicaciones y Bancóldex.

También ha estado en cargos públicos, pues durante el gobierno Santos fue viceministro de Hacienda (2010 y 2011) y en varias ocasiones quedó como ministro encargado.

Asimismo, en el 2011 se convirtió en el primer director del Departamento de Prosperidad Social (DPS) y en el 2012 incluso ejerció de manera temporal como alcalde encargado de Cartagena.

Esta es la carta con la que Bruce Mac Master renunció a la Andi: “No tiene sentido agregar incertidumbre a una tarea esencial”

Todo esto ayudó a que su perfil poco a poco se fuera dando a conocer y con esto finalmente llegó a ser la máxima cabeza de la Andi. En noviembre de 2013 sucedió en el puesto a Luis Carlos Villegas y se convirtió en el primer presidente de este gremio que no provenía de Antioquia o del Eje Cafetero, sino de la Costa Caribe.

Durante todos estos años, Mac Master impulsó varias iniciativas desde la Andi y se convirtió en uno de los principales interlocutores públicos del empresariado con los gobiernos que iban pasando.

Todo esto lo llevó, además, a tener diferencias con los Ejecutivos en muchas oportunidades, como ocurrió con el gobierno del expresidente Gustavo Petro, ya que durante su administración expresó de manera pública su preocupación por la incertidumbre que había en cuanto a la inversión o por las reformas que se estaban tramitando.

Ahora, tras más de 13 años y en medio de las tensiones con el Gobierno de De La Espriella, puso punto final a su paso en la Andi y presentó su carta de renuncia.