Economía

Esta es la carta con la que Bruce Mac Master renunció a la ANDI. “No tiene sentido agregar incertidumbre a una tarea esencial”

″Múltiples presiones han afectado su capacidad de actuar libremente y cumplir sus funciones con autonomía", dijo el dirigente gremial.

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Redacción Semana
1 de octubre de 2026 a las 11:04 a. m.
Bruce Mac Master Carta
Bruce Mac Master Carta Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, renunció a su cargo este jueves 1 de octubre. Lo hizo con una extensa carta . Este es el texto completo:

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"Es desde esa convicción, y no desde el cansancio ni desde la renuncia a mis principios, que tomo hoy esta decisión", dice MacMaster Foto: Documento
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"He llegado a la conclusión de que me corresponde poner fin a mi ciclo al frente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI", concluye la misiva. Foto: Documento
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Esta es la carta que envió Bruce MacMaster a la Junta Directiva de la Andi Foto: Documento

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