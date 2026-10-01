El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, renunció a su cargo este jueves 1 de octubre. Lo hizo con una extensa carta . Este es el texto completo:

"Es desde esa convicción, y no desde el cansancio ni desde la renuncia a mis principios, que tomo hoy esta decisión", dice MacMaster Foto: Documento

"He llegado a la conclusión de que me corresponde poner fin a mi ciclo al frente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI", concluye la misiva. Foto: Documento

Esta es la carta que envió Bruce MacMaster a la Junta Directiva de la Andi Foto: Documento

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