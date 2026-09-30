En sesión celebrada el 30 de septiembre de 2026, la Junta Directiva de Ecopetrol dio vía libre a tres nuevos nombramientos en su equipo directivo.

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Las designaciones buscan fortalecer las capacidades estratégicas, legales y operativas de la petrolera estatal de cara a su nueva etapa de transformación y generación de valor sostenible para el país y sus accionistas.

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Los profesionales nombrados asumirán sus funciones a más tardar el próximo 6 de octubre de 2026. El grupo directivo combina experiencia en el sector energético, banca de inversión y administración pública, reforzando áreas clave en gobierno corporativo, fusiones y adquisiciones, así como transparencia en los procesos de contratación.

Perfil de los nuevos vicepresidentes

Mónica Jiménez González – Vicepresidente Legal y Secretaria General: Abogada de la Universidad de los Andes con maestría en la London School of Economics y acreditaciones en Harvard y Kellogg. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector energético; entre 2016 y 2022 ocupó este mismo cargo en Ecopetrol. Ha sido General Counsel y Chief Strategy en GeoPark Ltd. y Principal para América Latina en ICR.

Ecopetrol renueva su equipo directivo con tres nuevos vicepresidentes. Foto: Ecopetrol

Mauricio Gutiérrez – Vicepresidente Corporativo de Estrategia y Nuevos Negocios: Administrador de empresas de la Pontificia Universidad Javeriana, con maestría en el IE Business School y formación ejecutiva en Harvard y Stanford. Posee más de 15 años de trayectoria en banca de inversión y el sector hidrocarburos, desempeñándose como Managing Partner de GVC Capital y líder de finanzas corporativas en CEDEM.

Administrador de empresas de la Pontificia Universidad Javeriana, con maestría en el IE Business School y formación ejecutiva en Harvard y Stanford. Posee más de 15 años de trayectoria en banca de inversión y el sector hidrocarburos, desempeñándose como Managing Partner de GVC Capital y líder de finanzas corporativas en CEDEM. Camilo Rojas – Vicepresidente Administrativo y de Servicios: Abogado de la Universidad Sergio Arboleda con maestrías en derecho y ciencias penales (Universidad de Salamanca). Exministro de Justicia (e) y viceministro de Política Criminal, cuenta con más de dos décadas de experiencia pública y privada, habiendo dirigido contrataciones estatales y proyectos de infraestructura con la banca multilateral.

Apuesta estratégica para el crecimiento sostenible

Con estos nombramientos, la petrolera más grande de Colombia renueva sus cuadros ejecutivos en un momento decisivo para consolidar sus operaciones regionales e internacionales.

Ecopetrol renueva su equipo directivo con tres nuevos vicepresidentes. Foto: Ecopetrol

La empresa representa más del 60 % de la producción nacional de hidrocarburos y mantiene posiciones sólidas en transmisión de energía a través de ISA en países como Brasil, Chile y Perú.

Los nuevos vicepresidentes tendrán el reto de liderar la agenda de transición, expansión y abastecimiento bajo estrictos estándares de integridad.

El grupo busca garantizar el rigor en la contratación e impulsar nuevas oportunidades de negocio para mantener su liderazgo en el continente americano.