USO, principal sindicato de Ecopetrol, fija su posición ante la llegada de Joaquín Gutiérrez a la presidencia de la empresa

La Unión Sindical Obrera (USO), principal sindicato de Ecopetrol, se pronunció sobre la designación de Joaquín Gutiérrez como nuevo presidente de la compañía y manifestó su disposición para mantener el diálogo con la nueva administración.

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A través de un mensaje en X, la organización sindical señaló: “Desde la USO saludamos la designación de Joaquín Gutiérrez como nuevo presidente de Ecopetrol y le deseamos éxitos al frente de la empresa más importante de los colombianos”.

#FelizJueves #SomosUSO



Desde la #USO saludamos la designación de Joaquín Gutiérrez como nuevo presidente de @ECOPETROL_SA y le deseamos éxitos al frente de la empresa más importante de los colombianos.



Desde nuestra independencia y autonomía sindical, reiteramos nuestra… pic.twitter.com/DFieidwV4R — USO Colombia (@usofrenteobrero) September 24, 2026

El sindicato destacó que su disposición al diálogo se mantendrá desde una posición de independencia y autonomía.

“Desde nuestra independencia y autonomía sindical, reiteramos nuestra disposición al diálogo y al trabajo conjunto”, afirmó la organización.

Entre los principales asuntos que la USO plantea para esta nueva etapa están el fortalecimiento del negocio tradicional de Ecopetrol, la recuperación de la industria petrolera nacional, la soberanía energética y la protección del empleo.

“Este es el renacer de Ecopetrol”, dijo Joaquín Gutiérrez, nuevo presidente de la petrolera, al posesionarse en su cargo

El sindicato sostuvo que el trabajo conjunto debe estar orientado a “fortalecer el negocio original de Ecopetrol, recuperar la industria petrolera nacional, garantizar la soberanía energética, la defensa del empleo y el reconocimiento de los derechos laborales de las personas trabajadoras como el mayor activo de la compañía”.

La USO también se refirió a la conformación del equipo directivo que acompañará a Gutiérrez durante su gestión. Para la organización sindical, será importante que las vicepresidencias que hacen parte del comité directivo estén ocupadas por personas con conocimiento y experiencia en la industria.

Joaquín Gutiérrez Presidente Ecopetrol

“Es estratégico que las vicepresidencias que conforman el comité directivo estén en manos de ejecutivos con alta experiencia en el sector del petróleo y el gas”, señaló el sindicato.

Otro de los puntos centrales del pronunciamiento fue el papel del diálogo social. La USO considera que este mecanismo puede contribuir a enfrentar los desafíos de la industria y a construir acuerdos sobre el futuro de la empresa.

“El diálogo social debe abrir el camino para reactivar nuestra industria y fortalecer a Ecopetrol como empresa mayoritariamente pública, patrimonio de los colombianos y activo estratégico de la Nación”, manifestó la organización.