‘Valorización express’ para empresas con activos productivos será presentada en la FIB 2026 por Subastas y Comercio

Del 28 de septiembre al 2 de octubre, Corferias será escenario de la XXXV Feria Internacional Industrial de Bogotá (FIB) 2026, encuentro que reunirá a empresas y actores de sectores como maquinaria industrial, metalmecánica, manufactura, automotriz, agroindustria, automatización, Industria 4.0, logística y servicios empresariales.

Subastas y Comercio convierte la chatarra industrial en una fuente de rentabilidad y sostenibilidad

En este espacio participará Subastas y Comercio, con el objetivo de identificar empresas que cuenten con activos productivos y que puedan incorporarlos posteriormente a procesos de comercialización mediante su modelo de subastas.

“La FIB concentra, durante cinco días, un universo muy importante de empresas industriales que cuentan con maquinaria, equipos y otros activos productivos. Para nosotros no es solamente una vitrina comercial: es una operación de captación de inventario y una oportunidad para identificar nuevos negocios”, reveló Martha Gómez, CEO de Subastas y Comercio.

Martha Gómez, CEO de Subastas y Comercio.

Como parte de su participación, la compañía realizará una ‘Valorización express’, dirigida a empresas vendedoras que quieran conocer el potencial de sus inventarios y explorar alternativas para su comercialización. La iniciativa busca generar contactos y avanzar en la identificación de activos que posteriormente puedan convertirse en lotes para procesos de subasta.

“Las empresas que posteriormente decidan participar en una subasta deberán realizar el proceso habitual de registro en la plataforma, carga de documentos y pago de la garantía de seriedad de la oferta. Los requisitos varían de acuerdo con cada proceso y pueden incluir documentación adicional para acreditar la capacidad o el cumplimiento de las condiciones establecidas”, explicó Gómez.

La expectativa de Subastas y Comercio es identificar alrededor de 35 empresas vendedoras, que puedan traducirse posteriormente en cerca de 15 lotes publicados, además de alcanzar aproximadamente 225 compradores habilitados.

La participación en la FIB 2026 estará enfocada en establecer contactos con empresas del sector industrial e identificar inventarios que puedan incorporarse a futuros procesos de subasta.