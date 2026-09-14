Mercado de inversión de impacto en Colombia llegó a USD 457,3 millones en 2024; Trulab trabaja con más de 800 empresas

El mercado de inversión de impacto en Colombia alcanzó los USD 457,3 millones en 2024, según la segunda medición de Impacto Colombia, con participación técnica de Fedesarrollo, publicada en 2025. La cifra representa un crecimiento del 50 % frente a la medición anterior. El informe también identificó dificultades de pequeñas y medianas empresas para acceder a estos recursos por falta de condiciones, conexiones e instrumentos.

En ese contexto trabaja Trulab, organización vallecaucana liderada por Santiago Gómez y Estefanía Valencia. Desde 2015, la entidad ha desarrollado proyectos en más de 19 departamentos de Colombia y, en distintos momentos, en cuatro regiones de Perú. Además, ha acompañado a más de 800 empresas, pymes, asociaciones de productores y organizaciones, y ha contribuido a movilizar más de USD 7 millones.

“Al comienzo trabajábamos principalmente con emprendimientos y procesos de aceleración, pero muy rápido entendimos que fortalecer una empresa de manera aislada no era suficiente. Una compañía depende de sus proveedores, de sus compradores, de la financiación y de las capacidades que tiene alrededor. Por eso aprendimos a mirar la cadena completa y no solo a una empresa”, explica Gómez.

Estefanía Valencia y Santiago Gómez, líderes de Trulab. Foto: Suministrada / API

A partir de ese aprendizaje, Trulab pasó del acompañamiento individual a la aceleración de cadenas de valor sostenibles, mediante tres frentes: fortalecimiento empresarial, acceso a mercados y preparación para financiación e inversión.

“No llegamos con un programa definido para tratar de acomodar la realidad. Primero entendemos qué está frenando a la empresa o a la cadena”, añade el directivo.

La organización ha aplicado este modelo en agroindustria, economía circular, bioeconomía, turismo sostenible y soluciones climáticas o basadas en la naturaleza. Para ello cuenta con una red de más de 200 mentores, especialistas y aliados.

Entre sus soluciones están Elevara, TREDI y una línea de capital catalítico. La primera prepara empresas para acceder a fondos e instrumentos de inversión; TREDI atiende necesidades de capital de trabajo asociadas a operaciones comerciales, y el capital catalítico cubre necesidades puntuales que pueden facilitar una operación o preparar a una empresa para recibir inversión.

Trulab concentra actualmente su operación en Colombia y contempla explorar otros países de América Latina mediante alianzas locales.