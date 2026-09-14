Monastery y fundación de James Rodríguez destinarán $150 millones para apoyar a damnificados tras terremoto

Tras el terremoto que dejó 364.672 familias y 778.281 personas damnificadas, además de 201.939 viviendas afectadas y 36.327 destruidas, Monastery y la Fundación Colombia Somos Todos James Rodríguez anunciaron la destinación de $150 millones para apoyar la recuperación de las comunidades afectadas por el sismo.

Los recursos provienen de las utilidades generadas por la colaboración Monastery x JR10, desarrollada entre la marca colombiana y el futbolista. Una parte será destinada a atender las necesidades derivadas de la emergencia y otra se incorporará a los programas sociales de la fundación.

Pedro Castellanos, cofundador de Monastery, señaló que la colaboración tendrá una destinación adicional relacionada con la atención de las necesidades surgidas después del desastre.

“Hay momentos en los que cualquier otra conversación pasa a un segundo plano. Hoy hay familias enteras tratando de recuperar su estabilidad y reconstruir sus vidas. Queremos acompañarlas y aportar, junto a la Fundación Colombia Somos Todos James Rodríguez, a un proceso que sabemos que tomará tiempo y necesitará del compromiso de muchos”, puntualizó.

Monastery y fundación de James Rodríguez destinarán $150 millones para apoyar a damnificados. Foto: Suministrada / API

Por su parte, James Rodríguez explicó que una fracción de los $150 millones estará destinada a atender la tragedia, mientras que la otra se incorporará a los programas sociales que desarrolla la fundación, entre ellos iniciativas de educación, apoyo psicosocial y fortalecimiento de las habilidades de niños, niñas y jóvenes, con acciones como becas.

“En momentos como este, ayudar tiene que ser un compromiso de todos. Hay muchas personas que perdieron su hogar y necesitan acompañamiento para volver a empezar. Poder aportar desde nuestro trabajo y sumar esfuerzos con quienes las están acompañando es una forma de estar cerca de ellas y contribuir a su recuperación”, añadió el futbolista.

La donación se suma a otras iniciativas de distintos sectores para responder a las consecuencias del terremoto. En este caso, parte de los ingresos generados por una colección comercial será destinada a necesidades sociales derivadas de la emergencia.

“Hoy, nuestro compromiso está con quienes están reconstruyendo sus vidas y con quienes encuentran en estos proyectos una oportunidad para construir su futuro”, concluyó Castellanos.