Laika convierte su tienda de la Calle 94 en una experiencia para mascotas

Laika Mascotas llevó la experiencia de su marca al espacio físico con su tienda insignia ubicada en la Calle 94 de Bogotá, un establecimiento que reúne seis instalaciones creadas para generar experiencias alrededor del mundo de las mascotas.

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El proyecto, desarrollado junto con Prime Comm, incorpora elementos que combinan diseño, tecnología e interacción. Entre ellos se encuentra una fachada en lámina perforada con la silueta del icónico perro globo de Laika y una escultura de cuatro metros que funciona como uno de los puntos representativos del establecimiento.

La tienda también cuenta con el kiosko Bona-PET-it, un café dirigido a mascotas y sus acompañantes; el Cosmic Room, un espacio de espejos, luces y globos; y SPUTNIK, una cápsula espacial equipada con pantallas interactivas.

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A estas instalaciones se suma el PinWall, una estructura táctil y colorida diseñada para la interacción de los visitantes.

De acuerdo con Prime Comm, el objetivo fue convertir la identidad de Laika en experiencias físicas que pudieran ser vividas por las personas y sus mascotas. El proyecto fue desarrollado junto con Andrea González Bernal y María Alejandra Mujica Trespalacios, quienes acompañaron el proceso desde la conceptualización hasta la construcción de los espacios.