Bogotá será escenario del llamado ‘Black Friday de las inversiones’, con más de 40 expertos y 3.000 asistentes

Más de 3.000 personas se reunirán los próximos 3 y 4 de octubre en la Universidad ECCI, en Bogotá, para participar en la sexta edición de Money Mastery Event 2026, un encuentro que contará con más de 40 expertos nacionales e internacionales y que la organización denomina el ‘Black Friday de las inversiones’.

La programación estará enfocada en temas como inversión, manejo del dinero, generación de nuevas fuentes de ingreso, emprendimiento y construcción de patrimonio. Entre los participantes habrá periodistas, influenciadores, actores, empresarios, emprendedores, inversionistas y personas que buscan acercarse por primera vez al mundo de las inversiones.

Más de 40 expertos nacionales e internacionales se reunirán con más de 3.000 personas en el llamado 'Black Friday de las inversiones'. Foto: Suministrada / API

El encuentro fue creado por Daniel Rodríguez, CEO; el actor Ian Valencia, COO; y Víctor Hugo Gómez Valencia, COO. La propuesta busca reunir en un mismo espacio a personas con distintos niveles de experiencia para abordar conceptos financieros y conocer diferentes mercados y alternativas de inversión.

Durante las dos jornadas se plantearán preguntas relacionadas con qué hacer con el dinero después de ahorrar, cómo comenzar a invertir y cómo generar nuevas fuentes de ingreso sin dejar el trabajo actual. También habrá contenidos sobre finanzas, bienes raíces, negocios y emprendimiento.

El networking será otro de los componentes del evento. Empresarios, inversionistas, profesionales y emprendedores podrán establecer contactos, conocer modelos de negocio y explorar posibles oportunidades.

Más de 40 expertos nacionales e internacionales se reunirán con más de 3.000 personas en el llamado 'Black Friday de las inversiones'. Foto: Suministrada / API

Juan Pablo Osorio, creador de Juanpa Invierte, recuerda su participación en una de las primeras ediciones, cuando buscaba fortalecer la forma de comunicar sus conocimientos sobre inversión inmobiliaria.

“Desde que llegué me puse a repartir todas las tarjetas para hacer contactos. Cuando salí, las personas sabían quién era Juan Pablo Osorio y qué era Juanpa Invierte”, recuerda.

Según su testimonio, aquella experiencia contribuyó posteriormente al desarrollo de su proyecto. Actualmente, Juanpa Invierte supera los 500.000 seguidores en redes sociales y cuenta con más de 550 estudiantes inversionistas.

“Desde entonces no falto al Money Mastery Event, porque conozco a alguien nuevo, hago negocios con alguien nuevo, me relaciono con alguien nuevo y creo que ahí está la magia de este evento”, afirma.

Otro participante recurrente, Santiago, también se refirió a la importancia de las conexiones: “Me di cuenta de que las conexiones, la información y estar en un espacio de crecimiento es vital para cualquier persona”.

De acuerdo con cifras suministradas por la organización, las cinco ediciones anteriores reunieron a más de 3.800 asistentes y, desde 2021, el ecosistema desarrollado alrededor del encuentro habría participado en la movilización de más de $40.000 millones en inversiones inmobiliarias.

La edición de 2026 tiene una asistencia proyectada superior a 3.000 personas y se desarrollará durante dos días en la Universidad ECCI, en Bogotá.