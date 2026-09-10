Reapareció Ana María Saavedra, única trilliza de su familia que sobrevivió al terremoto en Colombia; se conocieron primeras imágenes

La tragedia que golpeó a la familia Saavedra Caicedo tras el terremoto del pasado 10 de agosto continúa generando conmoción en Colombia. La muerte de Jairo Saavedra, Victoria Caicedo, un tío y las hermanas Sofía e Isabella Saavedra dejó una profunda tristeza y convirtió esta historia en uno de los casos que más ha llamado la atención en medio de la emergencia registrada en Cali.

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El caso también ha despertado interés por la situación de Ana María Saavedra, una de las trillizas y la única integrante de este núcleo familiar que logró sobrevivir. Desde entonces, buena parte de la atención se ha concentrado en conocer cómo avanza su recuperación y qué ha ocurrido con ella después de la tragedia.

En ese contexto, un nuevo contenido que salió a la luz un mes después del terremoto volvió a poner el foco sobre la historia de la joven. Se trató de las primeras imágenes de la joven en un evento en Cali, donde se conmemoró a las víctimas.

De acuerdo con lo que quedó registrado, Ana María Saavedra fue captada por las cámaras de La FM, mientras estaba acompañada de otras personas que resultaron afectadas por este acontecimiento.

Vanessa de la Torre estuvo en esta zona recopilando testimonios e historias de las víctimas, mientras relataba lo que veía. La periodista no dudó en referirse al caso de la joven, quien fue vista por primera vez tras su recuperación.

La caleña, de 21 años, lucía un atuendo claro, su cabellera recogida y estaba sentada en una silla de ruedas, mientras algunas personas se le acercaban.

Para las personas fue una sorpresa verla, ya que no había aparecido en público desde que fue hallada con vida. La mujer había causado intriga, pues no se tenían detalles de cómo iba su recuperación y tampoco estuvo cuando se le entregó el apartamento amoblado que dio el gobierno y la alcaldía de Cali.