Margarita Rosa de Francisco hizo inesperado anuncio tras radical decisión que tomó en medio de las elecciones presidenciales

Margarita Rosa de Francisco se ha mantenido como una de las personalidades más activas en las discusiones políticas que surgen en las redes sociales. La actriz y escritora suele utilizar sus espacios digitales para compartir sus puntos de vista sobre la realidad del país, generando constantemente opiniones divididas entre quienes respaldan sus posturas y quienes las cuestionan.

Margarita Rosa de Francisco subió particular imagen y mostró decisión que tomó en su vida personal: “Y, sí”

Sus intervenciones sobre asuntos de actualidad suelen provocar amplias conversaciones entre los internautas. Cada publicación relacionada con el escenario político colombiano se convierte en motivo de debate y, en varias ocasiones, alcanza una importante difusión en las plataformas digitales.

En las últimas semanas, la artista volvió a convertirse en tema de conversación por una situación relacionada con su cuenta en X. Varios usuarios comenzaron a señalar que no podían encontrar su perfil y que, al intentar acceder a este, aparecía un mensaje indicando: “Esta cuenta no existe”. La situación despertó interrogantes y diferentes especulaciones entre sus seguidores.

Después de varios días sin realizar publicaciones y ante la ausencia de su actividad habitual, Margarita Rosa de Francisco reapareció en Instagram. Allí compartió varios posts, pero hubo uno en particular que nuevamente llamó la atención de sus seguidores y provocó otra ola de comentarios en redes sociales.

Según quedó registrado, la escritora utilizó su cuenta oficial para compartir una imagen inesperada, donde anunciaba que ahora “tuitearía” a través de este espacio. Esta decisión, lejos de lo que muchos creían, sería para dar cierre a su etapa en X, donde solía debatir con haters y detractores.

“Resolví tuitear por aquí”, se lee en la imagen, donde agregó en el pie de foto: “Y, sí...”.

Muchas personas comentaron al respecto, asegurando que era la mejor decisión, pues X ya era del pasado. Otros mencionaron que les gustaba verla más activa por estos medios, lejos del debate pesado en esa red social.