Abelardo De La Espriella sigue trabajando por el país tras lo sucedido con el terremoto del pasado 10 de agosto. El mandatario ha llevado a cabo labores en pro de las comunidades afectadas tras esta tragedia.

Vaticinan lo que hará Petro durante los cuatro años del Gobierno de Abelardo De La Espriella: “Preparémonos”

Uno de los puntos fue Chocó, el cual recibió la atención del mandatario y su gabinete. De hecho, recientemente, el Tigre dio declaraciones sobre lo que vendría para esta zona, enumerando los puntos a tratar.

“Hoy vine a Quibdó a cambiar esa historia. No vamos a responder a la tragedia del sismo con un programa asistencialista que reparta subsidios y después abandone el territorio hasta la próxima emergencia (…) Por eso, en la Cumbre Empresarial para la Transformación del Chocó y la Reconstrucción del País, pusimos en marcha el Plan Marshall para el Chocó, uniendo al Gobierno y a grandes empresarios de Colombia alrededor de compromisos concretos. Aseguramos la financiación del Malecón de Quibdó; $5.000 millones de capital semilla para 1.000 emprendedores damnificados; $1 billón para infraestructura vial y conectividad aérea; y los estudios para avanzar en el Canal Interoceánico”, escribió en su cuenta de X.

“A esto se suman 100 becas para jóvenes con Nutresa, inclusión financiera con Nubank, fortalecimiento del turismo con la Fundación Santo Domingo, compras directas a productores chocoanos con Olímpica, incentivos para atraer empresas e industria al departamento y una gerencia especial en el Fondo Patria Milagro para vigilar la ejecución y cuidar cada peso”, agregó.

Ante este pronunciamiento, María Margarita Giraldo, famosa actriz y hermana de Miguel Varoni, utilizó su cuenta oficial de X para reaccionar y dejar en evidencia su perspectiva del actual presidente.

La reconocida artista no dudó en elogiar al jefe de Estado, indicando que estaba mostrando buenos resultados con su trabajo, de manera que el país vería un cambio total.

María Margarita Giraldo, de igual manera, utilizó este espacio para tirarle una ácida pulla a Gustavo Petro, mencionando que nunca hizo nada por Colombia, pues todo iba de la mano del ego que tenía.

“El trabajo de Abelardo De La Espriella muestra el grado de pereza de Gustavo Petro. No le interesaba sino su ego y de la gente, NADA”, escribió en la cuenta.