El presidente Abelardo De La Espriella anunció un nuevo golpe contra la criminalidad, dejando en claro que la seguridad es una de las principales banderas de su Gobierno, como se refleja en los resultados del primer mes.

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A través de su cuenta de X informó que en las últimas 24 horas se lograron capturar 43 personas y someter a la justicia a otras tres. Asimismo, la Fuerza Pública sacó de circulación 4.549 municiones, 5 armas de fuego y 7 depósitos ilegales.

De igual manera, el jefe de Estado señaló que se golpeó de frente al narcotráfico, ya que fueron incautados 297 kg de cocaína y 317 kg de marihuana, además de 350 kg de base de coca en proceso.

Presidente Abelardo De La Espriella Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“También fueron afectados ocho laboratorios de pasta base de coca y miles de galones y kilos de insumos para la producción de drogas”, confirmó.

En la publicación, De La Espriella también mencionó que las detenciones se distribuyeron de la siguiente manera: 11 fueron en Soacha durante una operación contra la estructura Pinchallantas; en Barranquilla fueron arrestados 5 miembros de Los Costeños y Los Pepes; y en Ipiales (Nariño), se detuvieron a 8 integrantes de Los Patios, acusados de tráfico de migrantes, homicidio y falsificación de moneda extranjera.

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Desde el 7 de agosto, día en el que Abelardo De La Espriella asumió como presidente, se han tenido 17.147 capturas, 75.613 kg de estupefacientes incautados, 1.761 armas de fuego fuera de circulación y 1.506,8 hectáreas de coca erradicadas.

“No vamos a bajar la guardia. Vamos por los criminales, sus armas, sus laboratorios, sus finanzas y sus territorios. En Colombia, los bandidos no van a tener un minuto de tranquilidad”, cerró diciendo el máximo mandatario.

Por el momento, la ofensiva en contra de la criminalidad continúa con una orden clara desde el Gobierno nacional: perseguir a quienes no se sometan a la justicia.