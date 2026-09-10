Ecopetrol: nueva administración está despidiendo a todos los familiares y amigos de políticos cercanos a Petro

La llegada del Gobierno de Abelardo De La Espriella trajo consigo una serie de cambios para el Estado en general. Sin embargo, en donde más se ha visto la transformación ha sido en empresas estatales. Un ejemplo de ello es Ecopetrol, la petrolera más importante del país y que en los últimos días ha tenido un remezón de funcionarios.

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Hasta el momento van 4 despidos de funcionarios dentro de la entidad que estarían relacionados directa o indirectamente con el sector político del petrismo. En algunos casos llevaban varios años en sus cargos, incluso antes de la llegada del Gobierno de izquierda.

Leonardo Luis Ávila Martínez, hermano del senador Ariel Ávila, fue uno de los funcionarios cuya salida de Ecopetrol fue anunciada recientemente. Su desvinculación aún está en trámite por su condición de aforado sindical. Foto: anamejia18 - stock.adobe.com

Luis Ávila Martínez (Hermano de Ariel Ávila)

El primero en aparecer en la lista fue Leonardo Luis Ávila Martínez, hermano del senador Ariel Ávila, de la Alianza Verde, quien se desempeñaba como profesional integral de operación digital, nivel 17, en la Vicepresidencia de Ciencia, Tecnología e Innovación de Ecopetrol. El funcionario ya fue anunciado de su desvinculación pero se encuentra en curso su proceso, dado que tiene fuero sindical. El millonario salario que recibía era de unos 542 millones de pesos.

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Vicente Fernando Echandía Roldán (yerno de Noemí Sanin)

El exfuncionario sería el yerno de la excanciller Noemí Sanin. Era gerente general de Ecopetrol Ventures S. L. (antes Econova Technology & Innovation S. L.), una filial del Grupo Ecopetrol con domicilio en Madrid, España. El funcionario ya fue notificado de su desvinculación. Se conoció que su salario aproximado era de 157.970 euros.

Catalina Velásquez Gil, hija del exministro de Defensa Iván Velásquez, salió de Ecopetrol tras la terminación unilateral de su contrato, con el pago de la indemnización legal correspondiente. Foto: JOHAN TORO-SEMANA

Catalina Velásquez (hija de Iván Velásquez)

Esta era una de las fichas más fuertes en la empresa quien salió en los últimos días, dado que era gerente jurídica de Hidrocarburos de la compañía. Se conoció que la terminación del contrato fue de manera unilateral y tuvo el pago de la indemnización legal correspondiente. El expediente revisado señala que no existe fuero sindical ni una causal que impida jurídicamente la salida.

Velásquez Gil, abogada y funcionaria nivel 21 de Ecopetrol, tenía además participación en las juntas de Ecopetrol Costa Afuera Colombia y Ecopetrol USA. Desde agosto de 2026 integraba también el Consejo de Administración de Brava Energía, compañía brasileña de la que Ecopetrol adquirió el 51 % por cerca de 1.200 millones de dólares.

José Enrique Name Correa (hijo del exsenador José David Name)

El exfuncionario se desempeñó como analista de apoyo comercial de la filial de trading en Estados Unidos, con un año, cinco meses y veintinueve días de vinculación.

El costo anual del trabajador era de unos 113.000 a 130.000 dólares. Es decir, devengaba entre 9.400 a 10.800 dólares mensuales. Esto sumando cargas patronales por ley, beneficios, plan de salud, seguros y bonificaciones estimables.

Su cargo comprendía funciones como la conciliación de operaciones en el sistema de trading, reportes diarios de posición, resultado y riesgo, validación mensual de transacciones físicas, derivados y fletes, y reportes en Power BI para el general manager y los traders.

José Enrique Name Correa, hijo del exsenador José David Name, también dejó Ecopetrol tras desempeñarse como analista de apoyo comercial de la filial de trading de la petrolera en Estados Unidos. Foto: SEMANA

David Andrés Jiménez (cuñado de Iván Cepeda)

El exfuncionario había ingresado en junio de 2025 bajo la presidencia de Ricardo Roa. Estuvo en Ecopetrol como profesional integral de gestión territorial en la Vicepresidencia de Transformación Territorial.

Su hoja de vida evidencia que toda su experiencia previa está en asesorías de despacho y posiciones de confianza en administraciones públicas, pero ninguna posición en el sector privado ni en la industria petrolera.

Su formación es en Antropología y tiene un magíster en Desarrollo Educativo y Social, por lo que su perfil no es técnico al no contar con experiencia en ingeniería, operaciones ni una disciplina relacionada con la industria.