Gobierno ordenó repartir funciones y presupuesto del MinIgualdad tras su cierre: Prosperidad Social y otras entidades lo asumirán

El presidente Abelardo De La Espriella firmó este 9 de septiembre una nueva directiva presidencial con la que ordenó la articulación entre entidades del Estado para asumir las funciones y el presupuesto del Ministerio de la Igualdad que fue liquidado tras la orden de la Corte Constitucional en 2024.

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El Gobierno nacional expidió el Decreto 626 del 19 de junio del 2026, con el que se liquidó la cartera. El plazo para adelantar el proceso será de un año.

La polémica cartera creada por el petrismo está en proceso de liquidación. Foto: SEMANA

El documento indica que el Departamento Administrativo de la Función Pública será el que coordine con las demás entidades destinatarias un plan de acción para realizar los ajustes organizacionales, de distribución de competencias y reasignación de funciones, entre las entidades que se requieran, para dar continuidad a los programas, planes, acciones e inversión de recursos que estaban a cargo de la cartera cerrada.

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“Las entidades de la rama Ejecutiva del nivel nacional brindarán el apoyo y acompañamiento que se llegue a requerir por parte del liquidador del Ministerio de la Igualdad y Equidad, en proceso de liquidación y del Departamento Administrativo de la Función Pública, cuando los asuntos por ellos solicitados no puedan ser atendidos directamente por las entidades destinatarias de la presente Directiva”, indica el documento.

La orden se dio luego de que se evidenciara que la liquidación de la cartera dejó los programas, planes, acciones y recursos del Ministerio desatendidos, teniendo una afectación directa en la implementación y continuidad de las políticas públicas orientadas a salvaguardar los derechos de los sujetos de especial protección constitucional.

El plan de acción deberá ser presentado con carácter urgente y con el propósito justamente de garantizar la adecuada, oportuna y eficiente ejecución de los programas, planes y acciones.