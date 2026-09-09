El duro encontrón entre Isabel Zuleta y JP Hernández durante la moción de censura contra el minVivienda: “Falta de respeto”

Este miércoles, 9 de septiembre, en el Congreso de la República se llevó a cabo la moción de censura contra el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, quien recibió duras críticas luego de que se evidenciara que, durante la emergencia ocurrida por el terremoto, se encontraba con su familia en la ciudad de Santa Marta, al parecer, vacacionando.

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En el Congreso, el ministro fue citado para escuchar las distintas posiciones de los congresistas frente a su actuación y para que demostrara cuáles han sido los avances de su cartera en medio de la emergencia.

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, enfrentó este miércoles una moción de censura en el Congreso tras las críticas por su actuación durante la emergencia provocada por el terremoto. Foto: Alejandro Acosta-Revista Semana

Durante las discusiones, hubo un momento de alta tensión entre dos congresistas. El momento se dio en la intervención del senador JP Hernández, quien se refirió al error del ministro, pero también al deterioro que generó el gobierno Petro en el sector vivienda.

“Ustedes saben lo que significa, significa que perdió el maestro, el electricista, el obrero, el transportador, el de la ferretería del barrio; toda esa gente tenía un plato vacío porque había un gobierno inepto que destruyó el sector de la construcción y la vivienda”, detalló en su pronunciamiento.

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Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda, se enfrentó a una moción de censura. Foto: JUAN DIEGO CANO

Aprovechó para defender al ministro Beltrán, asegurando que lo que ha hecho es lo que no hizo el gobierno Petro en cuatro años, que fue articular al sector público con el sector privado.

“Me parecía mentira escuchar a una senadora ahorita decir: ‘Si les duelen los damnificados, ¿por qué se sientan con los privados?’ No sean brutos porque se necesitan los privados para ayudar a los damnificados y esa articulación trajo unos beneficios”, añadió.

Tras sus palabras, la senadora del petrismo, Isabel Zuleta, se pronunció pidiéndole al presidente del Senado que, tras la intervención “grosera” del senador, pueda mantener el orden de la sesión.

La senadora Isabel Zuleta pidió mantener el orden en el Congreso después de que JP Hernández utilizara la expresión “no sean brutos” durante su intervención. Foto: Mariano Vimos

“¿Cómo es posible que aquí se digan groserías y no pase nada? ¿Cuáles brutos, cuáles brutos? Déjeme hablar. No solamente una ni dos veces; la grosería de este señor es reiterativa, la falta de respeto. Acá lo que rige es precisamente un código que permita mantener el orden. Irrespetuoso", dijo Zuleta.