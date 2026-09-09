Despiden de Ecopetrol a David Andrés Jiménez, cuñado del senador Iván Cepeda; estuvo en la mesa de diálogo con el ELN

Ecopetrol, la empresa más grande del país y cuya propiedad está concentrada en un 88 % en el Estado, ha tenido varios remezones en su planta ejecutiva, con polémicos despidos de funcionarios que serían aliados del petrismo o que tienen alguna relación con el mismo.

Por esa razón, se siguen presentando movimientos y despidos de personas que ingresaron bajo la administración de Ricardo Roa.

Recientemente , fue despedida Catalina Velásquez, hija del exministro de Defensa Iván Velásquez, quien se desempeñó por varios años en la petrolera y quien tenía una amplia experiencia en el sector de los hidrocarburos.

También José Enrique Name Correa, quien estaba en la petrolera desde el 10 de marzo del 2025, desempeñándose como analista de apoyo comercial de la filial de trading en Estados Unidos, con un año, cinco meses y veintinueve días de vinculación.

Este miércoles, 9 de septiembre, se conoció el despido de David Andrés Jiménez, cuñado del senador y excandidato presidencial Iván Cepeda, quien ingresó en junio de 2025 bajo la presidencia de Ricardo Roa. Estuvo en Ecopetrol como profesional integral de gestión territorial en la Vicepresidencia de Transformación Territorial.

Ecopetrol, la empresa más grande del país y cuya propiedad está concentrada en un 88 % en el Estado. Foto: anamejia18 - stock.adobe.com

Su hoja de vida evidencia que toda su experiencia previa está en asesorías de despacho y posiciones de confianza en administraciones públicas, pero ninguna posición en el sector privado ni en la industria petrolera.

Su formación es en Antropología y tiene un magíster en Desarrollo Educativo y Social, por lo que su perfil no es técnico al no contar con experiencia en ingeniería, operaciones ni una disciplina relacionada con la industria.

El parentesco con Iván Cepeda fue declarado por él mismo en junio de 2026, un año después de su ingreso a Ecopetrol, lo que motivó la consulta para determinar la realidad de los hechos.

Llama la atención que David Andrés Jiménez apoyó la Secretaría Técnica del Comité Nacional de Participación en el diseño del Plan Nacional de Participación pactado en el acuerdo número 9 de la Mesa de Diálogos de Paz entre el gobierno Petro y el ELN.

También llama la atención que haya llegado después a Ecopetrol, ya que el ELN es el grupo criminal que más atenta contra la infraestructura de dicha empresa en varias regiones del país.

En los próximos días vendrán más despidos en la empresa de personas cercanas al petrismo y a la administración de Ricardo Roa.