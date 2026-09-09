“Se hará realidad”, sentenció el ministro Iván Cancino sobre la reactivación de la aspersión aérea contra cultivos ilícitos

Previo al inicio de una nueva sesión del consejo de ministros que liderará el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, en la Casa de Nariño, se conocieron detalles de cómo avanza el proceso para que se reactive la aspersión aérea contra cultivos ilícitos.

¿Regresa la aspersión aérea con glifosato? Gobierno De La Espriella revoca decreto que la prohibía

El ministro de Justicia, Iván Cancino, expresó que esa medida “se hará realidad” y que el propio mandatario colombiano se expresará sobre este asunto.

“También el señor presidente de la República dará su opinión al respecto, pero va avanzando. Es una promesa que se hizo en campaña y será realidad, respetando absolutamente todas las reglas establecidas por la Corte Constitucional sobre absolutamente todos y cada uno de los puntos que en ella contiene. Medioambiente, principio de precaución, todo se va a respetar en eso”, reafirmó el funcionario del Gobierno nacional.

Iván Cancino, minJusticia, habló de los avances para reactivar la aspersión aérea contra cultivos ilícitos: “El señor presidente dará su opinión al respecto. Se hará realidad respetando todas las reglas establecidas por la Corte Constitucional”. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/XcfJ98i8LM — Revista Semana (@RevistaSemana) September 9, 2026

Hace varios días se conoció que el Gobierno nacional tumbó el decreto que desde el año 2015 suspendió las operaciones de aspersión aérea con glifosato contra los cultivos que alimentan el narcotráfico en Colombia.

El documento, firmado por el viceministro de Política Criminal, Carlos Gónima, ordenó derogar la Resolución 006 de 2015 expedida por el Consejo Nacional de Estupefacientes para suspender el uso de este herbicida en las operaciones de erradicación de cultivos ilícitos, mediante aspersión aérea en el país.

El Consejo Nacional de Estupefacientes ha aclarado en sus reuniones que las determinaciones de la justicia estadounidense no repercuten dentro del ordenamiento jurídico colombiano ni resuelven el debate científico detrás de esta actividad contra el narcotráfico.

En apenas 32 días de Gobierno, De La Espriella firmó 70 extradiciones: “Una de mis secciones favoritas”

Tras la reunión del 8 de septiembre entre el presidente De La Espriella y el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, el mandatario colombiano aseguró que se retomarán las fumigaciones de cultivos ilícitos, en el marco de un proceso de cooperación para atacar organizaciones criminales.