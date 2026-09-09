Cancillería informó que hay 600.000 pasaportes disponibles y que se garantizará el servicio a pesar de decisión judicial

El Ministerio de Relaciones Exteriores se refirió a la producción de pasaportes en el país, luego de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca frenara el convenio firmado por la administración anterior con Portugal.

Canciller Omar Bula dio parte de tranquilidad sobre producción de pasaportes tras auto que frenó convenio con Portugal

La Cancillería dio un parte de tranquilidad y dijo que se continuará garantizando la producción de las libretas. Hasta el momento habría 600.000 pasaportes que están disponibles o que llegarán prontamente al país para cubrir esa necesidad.

“Contamos con 600.000 pasaportes, entre libretas disponibles y próximas a llegar. La expedición continúa. El Gobierno garantiza la continuidad del servicio. ¡Tramítalo cuando lo necesites!“, aseguraron desde el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La alerta sobre la producción se generó luego de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendiera provisionalmente los convenios relacionados al modelo de pasaportes que implementó la Cancillería de Gustavo Petro, desde Luis Gilberto Murillo hasta Rosa Yolanda Villavicencio.

En la decisión se aclaró que con esto no se suspende lo suscrito con la Imprensa Nacional Casa da Moeda de Portugal y que se debe garantizar el servicio de entrega y personalización de los documentos a los colombianos.

La decisión se tomó por una acción popular presentada por el abogado Nicolás Dupont Bernal, de la Fundación Dilo, en contra el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional de Colombia.

Tras el anuncio el canciller Omar Bula Escobar afirmó que la producción de pasaportes estará garantizada. “Queremos enviar un mensaje de calma, no se va a interrumpir la producción de pasaportes, la ciudadanía debe estar tranquila. La prioridad es esa continuidad para que los ciudadanos no se vean afectados”, afirmó.

Los pasaportes estarían garantizados para quienes lo soliciten. Foto: COLPRENSA

El funcionario le solicitó a los colombianos que se encuentran en el exterior que no acudan desesperadamente a los consulados para requerir el documento, ya que pueden seguir haciendo este trámite con total normalidad. Según dijo, se están evaluando medidas adicionales que estarán siendo anunciadas en las próximas horas.

La suspensión permanecerá hasta que las entidades acrediten ante el Tribunal el estado de la ejecución del contrato, la disponibilidad de las libretas, las condiciones de seguridad en las que se encuentran y la cadena de custodia.

Una de las medidas que ordenó es que más allá de la decisión se pueda garantizar la expedición de los pasaportes mientras se mantiene la suspensión temporal.

En ese sentido, la Cancillería y las demás entidades tienen un plazo de 20 días para entregar la información requerida en la que se detallen todos estos elementos.