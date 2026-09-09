El senador Andrés Forero, del Centro Democrático, afirmó que uno de los principales asesores del exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, Rodolfo Enrique Salas Figueroa, llegó a trabajar a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) tras salir del Gobierno nacional.

Guillermo Alfonso Jaramillo responde a denuncias de la ministra de Salud y defiende su gestión

“Rodolfo Salas, tinterillo y compañero de pilatunas jurídicas de Guillermo Alfonso Jaramillo, cayó parado tras la salida de Petro. No coronó notaria, pero aterrizó en la JEP como fiscal de apoyo 1 con ingresos mensuales de 25,8 millones de pesos. La JEP premió a quien tanto daño causó a los pacientes”, aseguró el senador.

Forero compartió un documento de la Función Pública que fue publicado el pasado 3 de agosto en el que se mencionaba el ingreso de Salas como notario de la Notaría 4 de Ibagué.

Sin embargo, todo indica que, según los documentos compartidos por Forero, Salas llegó a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP como fiscal de apoyo 1.

El nombre de Salas ya había sonado recientemente porque en abril de 2026 se conoció que recibió millonarios contratos con la Alcaldía de Ibagué cuando estaba al frente Guillermo Alfonso Jaramillo.

En esos contratos Salas tuvo ingresos superiores a los 240 millones de pesos en cuatro contratos con la administración municipal de la ciudad, en la que se sabe que Jaramillo tiene gran parte de su fortín político. Una de las dudas que ha surgido es que algunos de esos contratos fueron firmados para ejecutarse en el mismo rango de tiempo.

Uno de los contratos fue firmado en 2018 para desempeñar tareas como abogado en materia contractual en un proyecto de malla vial a cargo de la Secretaría de Infraestructura del municipio.

Guillermo Alfonso Jaramillo y Rodolfo Salas. Foto: Ministerio de Salud

Al mismo tiempo, estaba ejecutando otro contrato con el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué para la “representación jurídica del Imdri en desarrollo del programa construcción, mantenimiento, adecuación y dotación de escenarios deportivos”.

Los contratos fueron firmados cuando Jaramillo estuvo al frente de la Alcaldía de Ibagué, ya que para el exministro tuvo ese cargo entre 2016 y 2019.

En el Ministerio de Salud, Salas fue director jurídico y estuvo encargado como secretario general y era visto como uno de los principales asesores de Jaramillo.

Salas también es recordado por presentar una tutela contra Medicina Legal para conocer información de la historia clínica de Kevin Acosta, el menor que falleció esperando un tratamiento por hemofilia.

Tras conocerse la muerte de Acosta, el exministro Jaramillo culpó a la familia del menor en vez de reconocer falencias en el sistema de salud. Por revelar datos médicos de Acosta, Jaramillo deberá asistir a una audiencia en la Fiscalía el próximo 14 de septiembre.