“¡Se les acabó la fiesta a los ‘gestores de paz’ del gobierno Petro!”: le dicen al expresidente

Desde La Guajira, el presidente Abelardo De La Espriella confirmó que en horas de la madrugada de este viernes, 4 de septiembre, fue dado de baja Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, y su compañera sentimental, alias La Bebecita.

La muerte de ese criminal y de su pareja se dio tras un operativo de la Dijín de la Policía Nacional, en el barrio Los Olivos, en Riohacha, La Guajira.

Exclusivo: estas son las imágenes de los cuerpos abatidos de alias Bendito Menor y La Bebecita

Tras haber sido dado de baja alias Bendito Menor, líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, el senador Andrés Forero aprovechó para enviar un mensaje al expresidente Gustavo Petro.

“Reconocimiento al presidente @ABDELAESPRIELLA y nuestra Fuerza Pública por el exitoso operativo en el que fue neutralizado el peligroso criminal alias Bendito Menor. ¡Se les acabó la fiesta a los “gestores de paz” del gobierno Petro!”, dijo puntualmente el congresista en X del Centro Democrático.