Enrique Peñalosa le dejó mensaje a Petro tras visita de Abelardo De La Espriella al Metro de Bogotá

Abelardo De La Espriella, presidente de la República, realizó en las últimas horas un recorrido por la megaobra del Metro de Bogotá.

Tras subirse al sistema de transporte, cuyo avance superó el 81 %, De La Espriella soltó una pulla contra el expresidente Gustavo Petro: “Es miserable que un gobernante detenga una obra”.

Ahora, esta mañana de jueves, 3 de septiembre, el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, quien ha tenido varios encontrones con Petro por esta megaobra en Bogotá, aprovechó para dejarle un mensaje en X al expresidente.

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“Muy distinto de la actitud de @petrogustavo que como alcalde solo dejó un enredo, ni siquiera creó la empresa Metro, y como presidente me atacó todo el tiempo por haber contratado ese Metro elevado, que, según sus ridículas y repetidas afirmaciones, tenía menos velocidad y menos capacidad que uno subterráneo y trató de bloquearlo, cosa que no pudo hacer, porque estaba sólidamente estudiado y contratado”, dijo Peñalosa en parte de un extenso mensaje en la citada red social.