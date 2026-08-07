Enrique Peñalosa envió mensaje a Abelardo De La Espriella y le agradeció por “salvar” a Colombia de Petro: “Los daños que hizo”

Enrique Peñalosa se pronunció en el marco de la posesión del presidente electo Abelardo De La Espriella y, a través de su cuenta de X, le agradeció por la capacidad que tuvo para “ganarle al petrismo” en las elecciones, pese a toda la “clase de porquerías con recursos públicos y presiones de criminales armados”.

Posesión presidencial de Abelardo De La Espriella

“Gracias por haber salvado a Colombia del petrismo que tan inmensos daños hizo. Y mejor aún, gracias por haberlo logrado con base en un mensaje de seguridad y apoyo a la economía de mercado”, señaló.

El exalcalde de Bogotá aprovechó para darle los mejores deseos a De La Espriella, su vicepresidente José Manuel Restrepo y a todo su equipo para que tengan éxito y “salven a Colombia de los daños que hizo Petro con sus ministros criminales o incompetentes, o cómplices por pusilánimes y ambiciosos”.

“Gracias, presidente. Mis deseos ciudadanos para que logre todo lo bueno para Colombia”, agregó.