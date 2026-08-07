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Enrique Peñalosa envió mensaje a Abelardo De La Espriella y le agradeció por “salvar” a Colombia de Petro: “Los daños que hizo”

El exalcalde le envió los mejores deseos a todo el equipo del próximo jefe de Estado.

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Redacción Confidenciales
7 de agosto de 2026 a las 11:52 a. m.
Enrique Peñalosa y Abelardo de la Espriella.
Enrique Peñalosa y Abelardo de la Espriella. Foto: SEMANA

Enrique Peñalosa se pronunció en el marco de la posesión del presidente electo Abelardo De La Espriella y, a través de su cuenta de X, le agradeció por la capacidad que tuvo para “ganarle al petrismo” en las elecciones, pese a toda la “clase de porquerías con recursos públicos y presiones de criminales armados”.

Abelardo De La Espriella será el segundo presidente de Colombia que es egresado de la Universidad Sergio Arboleda.
Posesión presidencial de Abelardo De La Espriella

“Gracias por haber salvado a Colombia del petrismo que tan inmensos daños hizo. Y mejor aún, gracias por haberlo logrado con base en un mensaje de seguridad y apoyo a la economía de mercado”, señaló.

El exalcalde de Bogotá aprovechó para darle los mejores deseos a De La Espriella, su vicepresidente José Manuel Restrepo y a todo su equipo para que tengan éxito y “salven a Colombia de los daños que hizo Petro con sus ministros criminales o incompetentes, o cómplices por pusilánimes y ambiciosos”.

Gracias, presidente. Mis deseos ciudadanos para que logre todo lo bueno para Colombia”, agregó.