El exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, expresó su apoyo a lo que dijo el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, durante una entrevista con SEMANA, sobre los compradores de votos en las elecciones.

Abelardo de la Espriella pedirá veeduría de EE. UU. para identificar políticos que estarían detrás de la compra de votos: “Retirarles las visas”

Según comentó De la Espriella, le solicitará formalmente al Gobierno de Estados Unidos que verifique una posible operación de compra de votos en medio de los comicios, más precisamente en el Caribe.

Incluso, fue más allá y señaló que una vez estos políticos sean identificados, espera que las autoridades norteamericanas los incluyan en la lista OFAC y les retire la Visa a ellos y a sus familiares.

Estas palabras del candidato despertaron muchas reacciones, una de ellas fue la de Peñalosa, quien expresó su apoyo a través de su cuenta de X.

“Me gustó la amenaza de Abelardo de la Espriella a los corruptos compradores de votos de lograr que los EE. UU. le quitaran la visa a ellos y a sus familiares”, escribió.

Incluso, el exalcalde de Bogotá aseguró que siempre le ha parecido muy llamativo como este delito, que considera masivo, evidente y fácil de investigar para la Fiscalía, nunca ha dejado condenas importantes para quienes se eligen con ayuda de esta actividad ilegal.

“Pero si nuestra Justicia ha sido inefectiva en eso, de pronto los EE. UU. logran algo”, concluyó.

Abelardo de la Espriella hace grave denuncia y destapa nombres de supuesta red para comprar votos

De esta forma, Peñalosa, quien ya había dejado en claro que apoyaría al reconocido jurista para evitar que Iván Cepeda gane las elecciones, tuvo un nuevo respaldo en contra del candidato, que tiene grandes chances de llegar a la Casa de Nariño y reemplazar al presidente Gustavo Petro.

En la entrevista con SEMANA, De la Espriella enfatizó en que se encargará de combatir la compra de votos y llevar a los responsables ante la justicia.

“Si ustedes creen que yo me voy a quedar con los brazos cruzados mientras compran votos en el Caribe, aprovechándose de la pobreza, del olvido y de la angustia de la gente, no están ni tibios y van a saber lo duro que muerde el Tigre. Tengo a los políticos y a los empresarios que por departamento se van a prestar para esa vagabundería“, expresó.

De hecho, sostuvo que ya tiene los nombres y que en su momento los va a revelar por completo. “Voy a mandar una comunicación formal donde están incluidos los mercaderes de la política, que son empresarios que financian para robarse los contratos. (...) Vamos a ver si son tan guapos para salir a hacerla”, añadió.