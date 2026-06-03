Abelardo de la Espriella hace grave denuncia y destapa nombres de supuesta red para comprar votos

Abelardo de la Espriella, candidato del movimiento Defensores de la Patria, hizo una grave denuncia en SEMANA de cara a la segunda presidencial, en la que se medirá con Iván Cepeda, la ficha de Gustavo Petro en la contienda.

En conversación con Yesid Lancheros y Juanita Gómez, De la Espriella contó que, supuestamente, se activó una operación para comprar votos masivamente en la región Caribe y pidió una investigación de Estados Unidos.

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La alerta del aspirante la emitió cuando se le preguntó por el papel que podría desempeñar Armando Benedetti, ministro del Interior, en la campaña de Cepeda, pues se ha especulado que podría renunciar al cargo para reforzar el proyecto político de la izquierda a poco menos de dos semanas para la segunda vuelta.

La teoría de Abelardo de la Espriella es que Benedetti llegaría a comprar votos: “Están llamando a Benedetti porque Benedetti es un comprador de votos consuetudinario. A Benedetti no lo llaman por su inteligencia, ni por su agudeza ni porque sea un gran estratega político. Benedetti es un delincuente de la peor calaña”.

Él profundizó que, después de los resultados conocidos el domingo, se buscaría activar esa compra del electorado en varios departamentos de su región, y anticipó el nombre de uno de los clanes que estarían detrás de ello.

“Lo que pretenden hacer es una compra masiva de votos en la región Caribe metiendo a los hermanos Torres, que ya tienen 60.000 millones de pesos para comprar votos en el Caribe. Pretenden hacer lo que hicieron hace cuatro años porque eso fue lo que le dio el triunfo a Petro, la compra de votos en el Caribe colombiano”, detalló el candidato presidencial.

Abelardo de la Espriella y Armando Benedetti. Foto: Semana

Con todo eso, De la Espriella comentó que le enviará una comunicación al Gobierno de Estados Unidos, cuyo presidente ya le dio el respaldo para la elección, que sus enviados especiales pongan la lupa sobre la denuncia que hizo en SEMANA, con el fin de individualizar y tomar correctivos contra los presuntos responsables, como la inclusión a la Lista Clinton y la suspensión del visado para ellos y sus familias.

“Si ustedes creen que yo me voy a quedar con los brazos cruzados mientras compran votos en el Caribe, aprovechándose de la pobreza, del olvido y de la angustia de la gente, no están ni tibios y van a saber lo duro que muerde el tigre”, manifestó el candidato presidencial.

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Él ya avanzó en esa investigación, según el relato que dio a esta revista: “Tengo a los políticos y a los empresarios que, por departamento, se van a prestar para esa vagabundería. Si aquí la justicia no actúa, yo les aseguro que la de Estados Unidos sí va a actuar. Sepan y entiendan que el apoyo de Estados Unidos no es, ni siquiera, a título personal, es un apoyo a la democracia colombiana, porque conmigo va a haber democracia, con Cepeda va a haber tiranía. Se quieren ganar las elecciones comprando votos en el Caribe”.

Serían 20 personas, entre políticos y empresarios: “Me estoy refiriendo, por ejemplo, a lo que pasa en Soledad (Atlántico), ahí hay un comprador de votos muy bravo, el señor (Eduardo) Pulgar. Lo que está pasando en Sucre es terrible, tenemos identificados a los que están haciendo eso allá, como el señor Mario Fernández Alcocer. En el departamento de Córdoba, los señores Calle. En el Cesar, el señor Ape Cuello. En Bolívar también tenemos identificada a una gente”.

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial. Foto: AFP

De la Espriella concluyó que los bancos no se pueden prestar para el movimiento de efectivo en la región Caribe: “Los bancos no se pueden prestar para sacar grandes sumas de dinero en época electoral. Todo el que esté sacando grandes sumas de dinero en el Caribe colombiano es para comprar votos. Ojo con eso. Los bancos no se pueden prestar para eso”.