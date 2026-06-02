En la Casa de Nariño y en el Pacto Histórico hay una especie de desespero por el crecimiento de Abelardo de la Espriella, que quedó demostrado el domingo 31 de mayo con la victoria tras obtener más de 10,3 millones de votos.

En el petrismo son conscientes de que no hay una persona en la campaña de Cepeda que cumpla las funciones de articulador y por esa razón el presidente Gustavo Petro está pensando en Armando Benedetti, el hombre que lo llevó a la Casa de Nariño.

Rueda de prensa del candidato a la presidencia, Iván Cepeda. Foto: Alejandro Acosta

Lo cierto es que Petro estuvo reunido con el ministro del Interior el mediodía de este 2 de junio y lo están intentando convencer de que renuncie a la cartera y se meta de lleno a la campaña.

No obstante, Benedetti siempre ha dicho públicamente que quiere terminar el Gobierno Petro en el Ministerio del Interior y ha dejado en claro que nunca ha hecho parte de la campaña de Cepeda.

Además, sectores del Pacto Histórico lo han maltratado y sería extraño verlo en una tarima con el candidato de ese sector político.

En todo caso, Petro quiere hacer hasta lo imposible para que Cepeda gane el 21 de junio, pero hay quienes dicen que su desespero le está haciendo daño a la campaña de la izquierda.

Por ahora, Benedetti no se ha pronunciado sobre el rumor político que se da a 19 días de las elecciones.