El ministro del Interior, Armando Benedetti, detalló cómo operará el empalme del gobierno saliente de Gustavo Petro con la administración de Abelardo De La Espriella. Las conclusiones se conocen después de la reunión que sostuvo con quien será su sucesor, Rodrigo Lara, encuentro en el que coordinaron los pormenores del proceso que debe estar culminado antes del agosto.

Los ministros, viceministros y directores de entidades que están en ejercicio de sus cargos se reunieron con el equipo de empalme de De La Espriella.

Entre tanto, el ministro del Interior designado delegará quiénes serán los integrantes de su equipo con los que se entenderá cada dirección para comenzar las mesas técnicas a partir de este miércoles 7 de agosto.

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Benedetti ordenó que esas mesas técnicas respondan a todos los interrogantes que presente el equipo de la próxima administración que estará a cargo de la Casa de Nariño a partir del 7 de agosto y que todo ese proceso quede documentado a través de actas.

“He escuchado en la prensa que unos o otros dijeron que se deben firmar las actas. Si las quieren, las firman. La idea de esas mesas técnicas por parte del Ministerio, y es una orden, es contestar a todas las preguntas que tenga el grupo de empalme del doctor Rodrigo Lara”, manifestó el encargado de la cartera política.

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El encuentro entre Benedetti y Lara constituye el inicio formal del proceso de empalme. Previamente, el viernes 3 de julio, el vicepresidente electo José Manuel Restrepo había sostenido una reunión con el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y los delegados que acompañan el proceso en ambos bandos de la mesa.

El ministro del Interior asegura que “las preguntas que ellos hagan, no importa cuántas sean, ni cuáles sean, el objetivo y la orden, es por parte del ministro del interior, contestarles todas las dudas para crear las actas y después un informe que se tendrá que dar cuando nosotros nos hayamos ido de aquí, para entregárselo al doctor Rodrigo Lara”.