El ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, calificó como “delirantes” las declaraciones del saliente presidente, Gustavo Petro, en las que desconoce que Abelardo De La Espriella ganó la segunda vuelta de las elecciones.

El empalme ya está en marcha: esta fue la orden que dio Armando Benedetti a los emisarios del gobierno

Petro aseguró en una publicación en su cuenta de X que “el presidente de Colombia de acuerdo a la decisión de los colombianos es el filósofo Iván Cepeda”, exponiendo una tesis en la que habla de supuestos algoritmos manipulados desde California, Estados Unidos.

Lara manifestó que “las declaraciones del presidente saliente Gustavo Petro son absolutamente delirantes. Nadie se explica que un presidente en ejercicio salga en un trino a desconocer los resultados electorales, es decir, la voluntad soberana del pueblo colombiano”.

El próximo ministro del Interior hizo esas declaraciones al salir de su primera reunión de empalme con el ministro Armando Benedetti. Mientras Petro desconoce una vez más el resultado de los comicios, su equipo de gobierno ya empezó a entregarle los pormenores del funcionamiento del Estado a la próxima administración.

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“Estamos ante la expresión más antidemocrática de la izquierda. Hay una izquierda antidemocrática y hay una izquierda democrática; esta es la izquierda antidemocrática. Desconocen la voluntad de los colombianos en las urnas y eso es muy grave porque nadie puede desconocer el resultado y la voluntad de los colombianos porque es un mandato sagrado”, subrayó Lara.

El próximo integrante del gabinete de gobierno insiste en que la nueva administración de la Casa de Nariño respetará a la oposición mientras esta actúe en el marco de la Constitución.

“Ese desconocimiento lo llaman desobediencia civil, un eufemismo para hacer un llamado a protestas violentas en la calle. Llaman Paz Total lo que es un acuerdo entre el Estado y el narcotráfico. Y ahora llaman desobediencia civil a las protestas y bloqueos”, expresó.

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El empalme entre los gobiernos está en marcha. Este martes iniciarán las reuniones sectoriales y el miércoles el presidente electo estará en Norte de Santander para el comienzo de los encuentros territoriales.